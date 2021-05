Les futures de Wall Street accentuent leur repli après l'inflation aux USA

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les contrats à terme sur les principaux indices américains accentuent leur repli mercredi en préouverture après la parution de statistiques indiquant que l'inflation aux Etats-Unis a nettement dépassé les attentes des économistes au mois d'avril. A 4,2% sur un an et 0,8% sur un mois, l'inflation globale a largement dépassé les anticipations le mois dernier. Les économistes interrogés par le Wall Street Journal tablaient sur une hausse de 3,6% sur un an et de 0,2% des prix à la consommation. Vers 14h45, le contrat à terme sur l'indice Dow Jones (DJIA) cédait 0,64%, à 34.965 points. Celui sur l'indice élargi S&P 500 reculait de 0,87%, à 4.111,7 points. Dans le même temps, le contrat sur le Nasdaq 100, riche en valeurs technologiques, abandonnait 1,35%, à 13.173 points. (echalmet@agefi.fr) ed : VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

May 12, 2021 08:51 ET (12:51 GMT)