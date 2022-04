Les futures dégringolent alors que la hausse des rendements frappe les valeurs de croissance.

Le constructeur de voitures électriques Tesla Inc a chuté de 3,4 % dans les échanges avant bourse après que des données aient montré que les ventes de voitures en Chine ont plongé en mars, pénalisées par les mesures prises par le pays pour endiguer les épidémies de COVID-19.

Twitter Inc a reculé de 2% après que le site de micro-blogging a déclaré que le patron de Tesla, Elon Musk, a rejeté sa proposition de rejoindre le conseil d'administration de la société.

Les méga valeurs de croissance telles que Meta Platforms et Microsoft Corp, ont glissé de plus de 1 % chacune alors que le rendement de référence du Trésor à 10 ans a grimpé à 2,75 %. [US/]

Les valeurs de croissance et de technologie leaders du marché, dont les valorisations ont augmenté rapidement dans le sillage des faibles taux d'intérêt, ont subi des pressions depuis la fin du mois de mars suite aux signaux de la Fed indiquant qu'elle relèvera les taux de manière agressive pour contrôler l'inflation galopante.

Les données de mardi devraient montrer que les prix à la consommation américains ont bondi à un nouveau sommet de quatre décennies de 8,5 % en mars, en glissement annuel, après avoir atteint 7,9 % en février, le conflit en Ukraine faisant grimper les coûts énergétiques.

À 06h52 ET, les e-minis du Dow étaient en baisse de 18 points, soit 0,05%, les e-minis du S&P 500 étaient en baisse de 15,25 points, soit 0,34%, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en baisse de 108 points, soit 0,75%.

Les investisseurs se concentreront également sur les grandes banques américaines, qui donnent mercredi le coup d'envoi de la saison des résultats du premier trimestre. On s'attend à ce qu'elles affichent une forte baisse de leurs bénéfices trimestriels par rapport à l'année précédente.

Les actions chinoises cotées aux États-Unis ont reflété la chute des actions nationales, dans un contexte d'inquiétudes concernant les restrictions liées à la pandémie et l'inflation en Chine. Alibaba Group Holdings Inc, JD.com Inc et Pinduoduo Inc ont chuté entre 1,2% et 2,4%.