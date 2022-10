Les futures du Nasdaq chutent après l'avertissement d'AMD ; les données sur l'emploi sont attendues.

Les futures de l'indice Nasdaq ont chuté vendredi après qu'un avertissement sur les revenus d'Advanced Micro Devices Inc ait provoqué des pertes chez les fabricants de puces, alors que les investisseurs attendent des données qui devraient montrer un ralentissement de la croissance de l'emploi aux États-Unis en septembre.

AMD a perdu 5,4 % dans les échanges de prémarchés car ses estimations de revenus pour le troisième trimestre étaient inférieures d'environ un milliard de dollars aux prévisions précédentes, signalant que le marasme des puces pourrait être bien pire que prévu.

D'autres fabricants de puces, Qualcomm Inc, Intel Corp , ON Semiconductors, Lam Research, et Nvidia Corp ont perdu entre 1,3% et 3%.

Les actions à terme se sont échangées dans une fourchette étroite dans l'attente du rapport sur l'emploi du département du travail, très surveillé, qui montrera que les emplois non agricoles ont probablement augmenté de 250 000 postes le mois dernier après avoir augmenté de 315 000 en août.

Les hausses agressives des taux d'intérêt ont rendu les entreprises plus prudentes quant à l'économie, mais le marché du travail reste tendu, ce qui donne à la Réserve fédérale suffisamment de marge pour poursuivre son plan de resserrement monétaire.

Le rapport montrera probablement aussi que le taux de chômage est resté inchangé à 3,7 %.

"Toute augmentation du taux de chômage global, serait la clé de tout récit autour d'un pivot de la Fed", a déclaré Michael Weisz, président de Yieldstreet.

"Notre point de vue est que les dernières projections économiques (de la Fed) indiquent que non seulement une récession est inévitable, mais qu'elle est fabriquée à dessein."

À 6 h 46 HE, les e-minis du Dow étaient en hausse de 33 points, soit 0,11 %, les e-minis du S&P 500 étaient en baisse de 1,75 point, soit 0,05 %, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en baisse de 39,75 points, soit 0,34 %.

Les trois principaux indices de Wall street étaient prêts à mettre fin à une série de trois semaines de pertes, se dirigeant vers leur plus grand gain hebdomadaire depuis fin juin.

La plupart des valeurs technologiques et de croissance sensibles aux taux, comme Alphabet Inc, Amazon.com, Apple Inc, Microsoft Corp, étaient en baisse de 0,2 à 0,5 %.

Avant de clôturer en baisse jeudi, les marchés ont été brièvement réconfortés par des données montrant que les demandes hebdomadaires d'allocations chômage ont augmenté de la manière la plus importante en quatre mois la semaine dernière, ce qui a fait naître l'espoir d'un certain assouplissement des hausses rapides des taux d'intérêt de la Fed.

La plupart des responsables de la Fed soutenant la nécessité de poursuivre les hausses rapides des taux, les investisseurs surveilleront les commentaires du président de New York, John Williams, du président de Minneapolis, Neel Kashkari, et du président d'Atlanta, Raphael Bostic, pour déceler toute légère déviation dans le récit.

Entre-temps, les principaux sénateurs américains des deux partis ont donné jeudi un élan à un projet de loi intitulé "No Oil Producing and Exporting Cartels" faisant pression sur l'OPEP+, après que le groupe a annoncé une réduction importante de la production de pétrole aggravant les problèmes d'inflation. (Reportage d'Ankika Biswas à Bengaluru ; Montage d'Arun Koyyur)