Les futures du Nasdaq dégringolent, la hausse des rendements provoquant la déroute du secteur technologique.

Les contrats à terme sur l'indice Nasdaq 100, à forte composante technologique, ont chuté de près de 2 % mardi, les traders revenant d'un long week-end férié pour se positionner en prévision d'une réunion de la Réserve fédérale plus belliqueuse la semaine prochaine.

Les valeurs technologiques sensibles aux taux d'intérêt ont été mises sous pression alors que les rendements du Trésor à deux ans, qui reflètent les attentes en matière de taux d'intérêt à court terme, ont dépassé 1 % pour la première fois depuis février 2020.

Les mégacapitalisations technologiques cotées aux États-Unis, dont Alphabet de Google, Apple, Meta, Amazon et Microsoft, étaient en baisse de 1,5 % à 2,4 % dans les échanges de pré-marché.

Plus tard dans la semaine, un groupe d'experts du Sénat américain doit également débattre d'un projet de loi visant à contrôler les magasins d'applications des sociétés qui, selon certains législateurs, exercent un contrôle trop important sur le marché, notamment Apple et Google (Alphabet).

Selon une enquête mensuelle menée par la Deutsche Bank, la majorité des personnes interrogées pensent que les valeurs technologiques américaines sont dans une bulle, les investisseurs restant plus pessimistes face aux mesures politiques de type faucon et à la hausse des rendements.

Le Nasdaq et le S&P 500 ont chuté pour la deuxième semaine consécutive, le sentiment baissier sur la technologie et les résultats décevants des grandes banques ayant pesé sur les indices américains juste au moment où la saison des résultats a démarré.

L'indice technologique S&P a reculé de 4,8 % depuis le début de l'année 2022.

À 6 h 47 HE, les e-minis du Dow étaient en baisse de 246 points, soit 0,69 %, les e-minis du S&P 500 étaient en baisse de 49,75 points, soit 1,07 %, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en baisse de 264,5 points, soit 1,7 %.

Parmi les banques, Goldman Sachs publiera ses résultats plus tard dans la journée et Bank of America et Morgan Stanley publieront leurs résultats du quatrième trimestre mercredi. Netflix donnera le coup d'envoi des rapports des grandes valeurs technologiques le 20 janvier.

Starbucks a chuté de 1,2 % dans les échanges de pré-marché après avoir conclu un partenariat avec Meituan, la principale société de livraison de nourriture en Chine, afin d'étendre sa portée sur le deuxième marché le plus important au monde.

Airbnb a chuté de 3,8 % après que Gordon Haskett a réduit les actions de la société de location de logements à "conserver" et a abaissé son objectif de cours. (Reportage de Bansari Mayur Kamdar, Shreyashi Sanyal, Sruthi Shankar à Bengaluru et Danilo Masoni à Milan ; édition de Maju Samuel)