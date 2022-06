Les futures glissent après l'avertissement de Musk sur l'économie

Les actions de Tesla Inc ont chuté de 3,4 % dans les échanges de pré-marché après que Musk a déclaré vouloir supprimer environ 10 % des emplois chez le constructeur de voitures électriques et a mis en garde contre l'économie dans un courriel adressé aux cadres et consulté par Reuters.

Les contrats à terme du Nasdaq 100, à forte composante technologique, sont devenus négatifs et ont perdu 79,25 points, soit 0,61 %.

"Musk a tendance à dire exactement ce qu'il pense et croit, et il a raison", a déclaré Fiona Cincotta, analyste senior des marchés financiers chez City Index.

"Bien que la Fed pense qu'un atterrissage en douceur est possible, je pense qu'il y a des signes d'alerte dans l'économie. La question est de savoir s'ils seront en mesure d'agir aussi agressivement qu'ils le doivent...". Musk ne pense pas qu'ils vont être en mesure de le faire sans plonger l'économie dans une profonde récession."

En début de semaine, le directeur général de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, a décrit les défis auxquels est confrontée l'économie américaine comme s'apparentant à un "ouragan".

Les principaux indices de Wall Bourse ont fortement baissé cette année, le Nasdaq perdant plus de 20 % depuis le début de l'année en raison des craintes croissantes de récession alors que la Réserve fédérale relève agressivement les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation galopante.

À 05h44 ET, les e-minis du Dow étaient en baisse de 92 points, soit 0,28% et les e-minis du S&P 500 étaient en baisse de 16 points, soit 0,38%.