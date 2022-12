Les futures glissent avant le rapport sur l'emploi de novembre

Le rapport sur l'emploi du département du travail prévu à 8h30 ET devrait montrer que les emplois non agricoles ont augmenté de 200 000 en novembre, soit moins que l'augmentation d'octobre, tandis que le taux de chômage américain devrait rester à 3,7% le mois dernier.

La croissance de l'emploi pour le mois dernier a probablement été la plus faible depuis près de deux ans, les craintes croissantes d'une récession ayant refroidi la demande de main-d'œuvre, ce qui pourrait donner confiance à la Fed pour commencer à ralentir le rythme de ses hausses de taux d'intérêt ce mois-ci.

Les indices de Wall street ont clôturé en demi-teinte jeudi, après une forte hausse la veille, provoquée par les commentaires du président de la Fed, Jerome Powell, sur le ralentissement des hausses de taux d'intérêt dès décembre.

Les mouvements de jeudi ont suivi un panorama de données économiques, dont l'indice des dépenses de consommation personnelle, la mesure de l'inflation préférée de la Fed, qui a été meilleur que prévu, tandis que l'activité manufacturière s'est contractée en novembre pour la première fois en 2 ans et demi.

Les investisseurs considèrent maintenant qu'il y a 91 % de chances que la banque centrale américaine augmente les taux d'intérêt de 50 points de base en décembre, avec un pic sous les 5 % en mai 2023.

"Le marché est à la recherche du scénario Boucle d'Or pour les chiffres de l'emploi américain vendredi", a déclaré Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell.

"Idéalement, le marché du travail ne serait ni si chaud qu'il suggère que la Fed doit rester agressive sur les taux, ni si froid qu'il implique que la plus grande économie du monde se dirige vers un grave ralentissement."

La société de semi-conducteurs Marvell Technology Inc. a chuté de 6,9 % dans les échanges de prémarchés après que les bénéfices et les revenus trimestriels aient manqué les attentes.

La société de logiciels d'automatisation UiPath Inc a bondi de 10,2 % grâce à des résultats trimestriels optimistes.

À 05h42 ET, les e-minis du Dow étaient en baisse de 23 points, soit 0,07%, les e-minis du S&P 500 étaient en baisse de 1 point, soit 0,02%, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en baisse de 8,25 points, soit 0,07%.

Les rendements de référence du Trésor à 10 ans sont tombés à leur plus bas niveau en 10 semaines et la note à deux ans, qui indique souvent les attentes en matière de taux d'intérêt, a glissé à son plus bas niveau de début octobre.