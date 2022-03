Les futures glissent avant les données sur l'emploi

Les actions mondiales étaient plus faibles et les valeurs refuges plus recherchées après que la nouvelle d'un incendie près de la plus grande centrale nucléaire d'Europe en Ukraine, suite à des combats avec les forces russes, a suscité des craintes d'une catastrophe potentielle. L'incendie a été éteint par la suite. [MKTS/GLOB]

L'attention sera portée sur le rapport sur l'emploi du département du travail, très surveillé, à 8 h 30 (heure de l'Est), qui devrait montrer que les conditions du marché du travail se sont encore resserrées en février et que la pénurie de travailleurs a continué de faire grimper les salaires.

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré cette semaine qu'il soutiendrait une hausse des taux d'intérêt de 25 points de base lors de la réunion de politique générale de la banque centrale des 15 et 16 mars et qu'il serait "prêt à agir plus agressivement" plus tard si l'inflation ne diminue pas aussi rapidement que prévu.

Les valeurs de croissance richement valorisées ont été les plus touchées par le repli depuis le début de la semaine, l'indice de croissance S&P 500 ayant perdu 0,8 %. Son homologue "value" n'a enregistré qu'une baisse de 0,2 %, grâce au soutien de l'envolée des actions énergétiques.

Le secteur de l'énergie du S&P 500 a gagné 6,2 % sur la semaine grâce à la flambée des prix du brut provoquée par les puissantes sanctions occidentales contre la Russie, l'un des principaux producteurs de brut.

À 7 h 06 HE, les e-minis du Dow étaient en baisse de 280 points, soit 0,83 %, les e-minis du S&P 500 étaient en baisse de 34 points, soit 0,78 %, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en baisse de 93 points, soit 0,66 %.

Le Nasdaq, à forte composante technologique, a perdu plus de 1 % sur la semaine, soit la plus forte baisse parmi les trois principaux indices, tandis que le Dow, à valeurs sûres, a enregistré sa quatrième baisse hebdomadaire consécutive.

Les valeurs énergétiques et les entreprises de défense, dont Lockheed Martin Corp, ont connu un panorama mitigé dans les échanges de prémarchés, tandis que Citigroup et Apple Inc. ont perdu respectivement 1,6 % et 0,9 %, entraînant des pertes parmi les grandes banques et les méga-capitalisations de croissance.

Gap Inc a bondi de 7,6 % après que le détaillant de vêtements a prévu des bénéfices optimistes pour 2022, pariant sur la demande pour ses marques de vêtements Old Navy et Athleta alors que les Américains retournent au bureau et aux événements sociaux.