Les temps forts économiques du jour

Les principaux changements de recommandations

Si vous êtes allergiques aux déluges de "-50%", aux anglicismes et aux publicités aux couleurs criardes, les jours qui viennent risquent d'être difficiles (Chez Zonebourse, vous retrouverez les -50% et les anglicismes, mais nous avons fait un effort sur les couleurs). Les commerçants du monde entier se sont emparés de la coutume américaine consistant à lancer les achats de Noël le vendredi qui suit la journée fériée de Thanksgiving. A tel point que le "Black Friday" est devenu un baromètre des tendances de consommation de fin d'année.En bourse, la journée de Thanksgiving est surtout marquée par la désertion des investisseurs et des intermédiaires américains. Mais ce jeudi s'annonce studieux pour le reste de la planète. Theresa May et l'exécutif européen n'ont pas prévu de faire de pause : les derniers compromis sur le Brexit doivent intervenir avant le vote solennel prévu dimanche lors du sommet européen. Quelques pierres d'achoppement demeurent et de nouvelles frictions apparaissent, notamment entre Madrid et Londres sur la question de Gibraltar. En Asie, le (léger) recul de l'aversion pour le risque profite aux indices, mas la nervosité reste de mise à l'approche du G20 (30 novembre et 1er décembre) et de la réunion de l'Opep (le 6 décembre). Hier à Wall Street, le S&P 500 et le Nasdaq ont repris un peu de terrain, mais le Dow Jones est resté à quai, lesté par la baisse de 3% deà la suite d'une décision de justice défavorable sur un générique de Zytiga.Les indicateurs avancés, hésitants tôt ce matin, restent fluctuants. Le CAC40 a repris un biais baissier . Le Nikkei 225, a Tokyo, a terminé la séance en hausse de 0,65%.Les marchés américains seront fermés pour la fête de Thanksgiving. Ailleurs, le calendrier n'est pas très fourni, si l'on excepte en Europe à 13h30 la publication des minutes de la dernière réunion de la BCE.L'euro reprend 0,05% au dollar à 1,13941 USD. L'once d'or est également en légère hausse à 1 226 USD. Quant au baril, il consolide après son rebond de la veille, à 54,41 USD le WTI et 63,22 USD le Brent. Le rendement du 10 ans américain est stable à 3,063%.