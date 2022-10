Les futures glissent en raison des inquiétudes économiques croissantes ; les valeurs technologiques chutent.

Les marchés ont eu du mal à maintenir l'élan d'un bref rallye au début de la semaine dernière, alors qu'un ensemble de données récentes continue à indiquer un resserrement supplémentaire de la politique de la Réserve fédérale américaine qui pourrait faire basculer l'économie dans une récession.

La plupart des valeurs de croissance sensibles aux taux d'intérêt, telles que Microsoft Corp, Twitter Inc, Amazon.com, Apple Inc et Tesla Inc, étaient en baisse de 0,7 % à 1,3 % dans les échanges de pré-marché.

Le rendement du billet de référence du Trésor américain à 10 ans était en hausse mardi, atteignant un sommet du jour de 4,006 %.

Les indicateurs économiques récents signalant une inflation persistante, les marchés monétaires estiment à 92 % les chances d'une nouvelle hausse de 75 points de base lors de la réunion de la Fed en novembre.

Un rapport sur les prix à la consommation prévu jeudi apportera quelques éclaircissements sur l'inflation, tandis que le procès-verbal de la réunion de septembre de la Fed est également attendu plus tard dans la semaine.

La Biélorussie a déclaré mardi que ses forces s'étaient regroupées avec les troupes russes à ses frontières par mesure défensive, aggravant encore une guerre en spirale.

Shanghai et d'autres grandes villes chinoises ont intensifié les tests COVID-19 dans un contexte d'augmentation des infections, certaines autorités locales fermant précipitamment les écoles, les lieux de divertissement et les sites touristiques.

L'indice de volatilité CBOE, également connu sous le nom de jauge de la peur de Wall street, est passé à 33,57 points, en hausse pour une quatrième session consécutive et se rapprochant de son plus haut niveau depuis deux semaines.

À 6 h 09 HE, les e-minis du Dow étaient en baisse de 269 points, soit 0,92 %, les e-minis du S&P 500 étaient en baisse de 36,75 points, soit 1,01 %, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en baisse de 111,75 points, soit 1,02 %.