Les futures glissent sur la prudence avant les données sur l'inflation

L'indice de base des dépenses de consommation personnelle (PCE) devrait avoir augmenté de 0,4 % sur une base mensuelle en janvier, contre 0,3 % en décembre. L'indice annuel des dépenses de consommation personnelle de base, cependant, devrait baisser à 4,3 % le mois dernier, contre 4,4 %. Les données sont attendues à 8 h 30 (HE).

Les trois principaux indices américains sont voués à des pertes hebdomadaires malgré un rebond modeste au cours de la séance précédente, le Dow, indice de référence, devant afficher des pertes pour février.

Après un solide mois de janvier, les marchés boursiers ont reculé ce mois-ci, une série de données économiques ayant alimenté les craintes que la banque centrale ne doive maintenir les taux d'intérêt plus longtemps en raison d'une inflation soutenue et d'un marché du travail résistant.

Les participants au marché s'attendent à ce que les taux des fonds fédéraux culminent à 5,35 % d'ici juillet et restent proches de ces niveaux jusqu'à la fin de l'année.

Les mégacapitalisations comme Tesla Inc, Amazon.com Inc et Nvidia Corp ont glissé d'environ 1% chacune dans les échanges de pré-marché, alors que le rendement de l'obligation de référence du Trésor américain à 10 ans a légèrement augmenté. [US/]

À 6 h 40 HE, les e-minis du Dow étaient en baisse de 164 points, soit 0,49 %, les e-minis du S&P 500 étaient en baisse de 24 points, soit 0,6 %, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en baisse de 111,5 points, soit 0,91 %.

Séparément, les données sur les ventes de maisons en janvier et la lecture finale du sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan pour février sont également attendues plus tard dans la journée.

Une série de décideurs de la Fed, dont la présidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, et la présidente de la Fed de Boston, Susan Collins, doivent également prendre la parole.

Boeing Co a glissé de 3 % après que l'Administration fédérale de l'aviation a déclaré que le constructeur d'avions avait temporairement interrompu les livraisons de ses jets 787 Dreamliner.

Warner Bros Discovery Inc a chuté de 4,9 % après avoir annoncé une perte trimestrielle plus importante que prévu en raison de charges exceptionnelles liées à la fusion Warner Bros-Discovery.