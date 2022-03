Les futures glissent sur les craintes liées à l'Ukraine après le rallye de la Fed.

Des signes de progrès dans les pourparlers pour mettre fin à ce que la Russie appelle "une opération militaire spéciale" avaient aidé les actions mondiales à bondir cette semaine, mais le Kremlin a déclaré jeudi qu'il n'y avait pas encore d'accord.

Mercredi, le S&P 500 a clôturé en hausse de plus de 2 % tandis que le Nasdaq, à forte composante technologique, a terminé en hausse de près de 4 % après que la banque centrale américaine a relevé ses taux d'intérêt de 25 points de base, comme prévu, et prévu des hausses équivalentes à chaque réunion de cette année.

"Il y a beaucoup de choses là-dedans (le communiqué de la Fed) qui auraient dû empêcher ce soulagement des marchés boursiers, donc dans ce sens, je pense que c'était un peu exagéré", a déclaré Philip Marey, stratège américain senior chez Rabobank.

"L'essentiel pour l'instant reste les négociations entre les Ukrainiens et les Russes. Il reste à voir si l'optimisme concernant un éventuel accord de paix est exagéré."

Les actions des grandes banques ont glissé dans les échanges de prémarchés, JPMorgan Chase & Co, Bank of America et Citigroup chutant de près de 1% chacune. La courbe des taux du Trésor américain s'est aplatie pour atteindre son plus bas niveau depuis près de deux ans dans le sillage de la Fed qui a revu à la baisse ses prévisions de croissance économique. [US/]

Tesla Inc. a chuté de 0,7 % pour mener les pertes parmi les mégacapitales de croissance. Le constructeur de véhicules électriques a déclaré qu'il faisait de son mieux pour maintenir la production dans son usine de Shanghai tout en coopérant avec les mesures de prévention de la Chine en matière de COVID-19.

Les actions du secteur de l'énergie ont augmenté, alors que les prix du pétrole ont grimpé de 4 % dans un contexte d'avertissements de pénurie d'approvisionnement en raison de la fermeture des approvisionnements en pétrole russe. [O/R]

Occidental Petroleum a mené les gains, en hausse de 3,1 %. Le secteur de l'énergie du S&P 500 - qui a gagné 27,8 % jusqu'à présent en 2022 grâce à la flambée des prix du brut - a enregistré sa quatrième journée consécutive de baisse lors de la session précédente.

À 7 h 15 HE, les e-minis du Dow étaient en baisse de 54 points, soit 0,16 %, les e-minis du S&P 500 étaient en baisse de 8 points, soit 0,18 %, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en baisse de 34,25 points, soit 0,25 %.

L'indice de volatilité CBOE, également connu comme la jauge de la peur de Wall Bourse, a augmenté après avoir clôturé à son plus bas niveau depuis le 18 février lors de la session précédente.