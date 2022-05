Les futures grimpent, Twitter dégringole alors que Musk met l'accord en attente

Twitter Inc a glissé de 17,5 % dans les échanges de prémarchés après que le directeur général de Tesla Inc ait déclaré que l'accord de 44 milliards de dollars était "temporairement en attente", citant des détails en suspens sur le spam et les faux comptes.

Les actions de Tesla ont bondi de 5,3 % après avoir chuté de 27 % depuis l'annonce de l'accord avec Twitter le mois dernier.

Les autres valeurs technologiques et de croissance Meta Platforms, Alphabet Inc, propriétaire de Google, Microsoft Corp, Apple Inc, Amazon.com et Nvidia Corp ont augmenté entre 1,2 % et 3,4 % après avoir chuté pendant la majeure partie de la semaine.

La Bourse a connu de fortes fluctuations cette semaine en raison des craintes que la crise entre la Russie et l'Ukraine, la hausse rapide de l'inflation, les blocages de COVID-19 en Chine et les mesures politiques bellicistes de la Réserve fédérale américaine ne provoquent un ralentissement de l'économie mondiale.

Jeudi, l'indice S&P 500 a été à deux doigts de confirmer qu'il était entré dans un marché baissier après avoir chuté de son record historique atteint le 3 janvier. Le Nasdaq, très technologique, est déjà dans un marché baissier, en baisse de 29,1 % par rapport à son record de novembre de l'année dernière.

À 06h39 ET, les e-minis du Dow étaient en hausse de 249 points, soit 0,79%, les e-minis du S&P 500 étaient en hausse de 45 points, soit 1,15%, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en hausse de 208,75 points, soit 1,75%.