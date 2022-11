Les futures indiquent de nouveaux gains à Wall street

Les indices de référence S&P 500 et Nasdaq ont clôturé en hausse de 5,5 % et 7,4 % jeudi, enregistrant leurs plus importants gains quotidiens en pourcentage depuis plus de 2 ans et demi, après que des données aient montré une inflation annuelle inférieure à 8 % pour la première fois en huit mois.

"Si nous avions besoin de la preuve que le marché attend désespérément de bonnes nouvelles sur l'inflation, la journée d'hier l'a prouvé à la pelle", a déclaré Jim Reid, stratégiste à la Deutsche Bank.

Les contrats à terme liés au taux de référence de la Fed montrent que les traders s'attendent désormais à ce que le rythme effréné du resserrement de la politique monétaire ralentisse le mois prochain, et que la banque centrale américaine mette fin à ses hausses de taux plus tôt que prévu.

Les investisseurs parient désormais sur une hausse des taux de 50 points de base en décembre, tandis que le taux directeur supérieur est vu dans la fourchette de 4,75 % à 5 % en mars prochain, soit moins que la fourchette de plus de 5 % vue avant les données sur l'inflation.

Le S&P 500 s'est maintenant redressé de plus de 10 % par rapport à son plancher de clôture de la mi-octobre, tandis que le Nasdaq a grimpé de près de 8 %, aidé par des rapports de bénéfices meilleurs que prévu et par les espoirs d'un ralentissement de la Fed.

Toutefois, les deux indices sont en forte baisse depuis le début de l'année et sont en passe de réaliser leur pire performance annuelle depuis 2008, en raison des craintes que l'inflation galopante et la hausse des taux d'intérêt n'entament les bénéfices des entreprises.

À 05h48 ET, les e-minis du Dow étaient en hausse de 130 points, soit 0,39%, les e-minis du S&P 500 étaient en hausse de 16,25 points, soit 0,41%, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en hausse de 66 points, soit 0,57%.

Les actions des sociétés à forte capitalisation ont prolongé leurs gains dans les échanges de pré-marché, Apple Inc. progressant de 0,5 % après une hausse de près de 9 % lors de la séance précédente.

Les actions de sociétés chinoises cotées aux États-Unis ont augmenté, Alibaba Group Holding Ltd ayant progressé de 3,9 %, la Chine ayant assoupli certaines de ses règles strictes en matière de COVID-19.

Une enquête de l'Université du Michigan, attendue plus tard dans la journée, devrait montrer que le moral des consommateurs a légèrement baissé en novembre, l'indice passant de 59,9 points en octobre à 59,5 points ce mois-ci.