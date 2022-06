Les futures rebondissent grâce aux gains de Tesla et d'autres valeurs de croissance.

Les actions du constructeur de véhicules électriques ont bondi de 3,5 % dans les transactions de pré-marché, car il a vendu 32 165 véhicules fabriqués en Chine le mois dernier, soit une forte hausse par rapport aux 1 152 véhicules vendus en avril.

UBS a également relevé le titre de Tesla à "acheter" et a augmenté ses estimations de bénéfices pour les trois prochaines années.

Les actions d'autres mégacapitalisations, dont Microsoft Corp et Apple Inc, ont gagné respectivement 0,4 % et 0,7 %.

Le S&P 500 a clôturé en baisse de 1,1% mercredi, tiré vers le bas par les fabricants de puces après un rapport de courtage baissier de Citi Research sur Intel Corp et des rendements élevés du Trésor américain.

La flambée du prix du Brent, qui a dépassé les 123 dollars le baril, a rendu les investisseurs inquiets avant la publication du rapport sur l'indice des prix à la consommation américain vendredi.

Les participants au marché craignent qu'une lecture chaude de l'inflation ne maintienne la Réserve fédérale américaine sur la voie d'une augmentation agressive des taux d'intérêt dans le contexte d'un marché boursier volatil, de fortes dépenses de consommation et d'un marché du travail tendu.

Mercredi, le premier directeur général adjoint du Fonds monétaire international, Gita Gopinath, a déclaré que l'inflation américaine pourrait rester longtemps au-dessus de l'objectif de 2 % de la Fed sur la base des projections actuelles, et que, dans l'ensemble, les risques vont dans le sens d'une possibilité que cela nécessite des augmentations beaucoup plus fortes des taux.

La banque centrale américaine a augmenté son taux d'intérêt à court terme de trois quarts de point de pourcentage cette année et a l'intention de poursuivre dans cette voie avec des augmentations de 50 points de base lors de sa réunion de la semaine prochaine et à nouveau en juillet.

À 6 h 58 HE, les e-minis du Dow étaient en hausse de 158 points, soit 0,48 %, les e-minis du S&P 500 étaient en hausse de 22,25 points, soit 0,54 %, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en hausse de 76,5 points, soit 0,61 %.

Alibaba a chuté de 3,5 % après que l'organisme chinois de réglementation des valeurs mobilières a déclaré qu'il n'avait procédé à aucune évaluation concernant une relance de l'introduction en bourse (IPO) de Ant Group.

Bloomberg News a rapporté précédemment que les régulateurs financiers chinois ont entamé des discussions préliminaires sur une relance potentielle de l'introduction en bourse d'Ant Group.

Une lecture des données sur les demandes hebdomadaires de chômage est attendue à 08h30 ET.