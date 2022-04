Les futures restent stables avant les données cruciales sur l'inflation

Le rapport du Département du Travail, attendu à 8h30 ET, devrait montrer que les prix à la consommation ont grimpé à 8,4% sur les 12 mois jusqu'en mars, contre 7,9% en février, alors que l'invasion de l'Ukraine par la Russie a fait grimper les coûts de l'essence à des niveaux record.

Les traders ont augmenté les paris sur des hausses de taux d'intérêt plus importantes cette année, en raison d'une flambée des prix des produits de base due au conflit en Ukraine, d'un marché du travail tendu et des récents commentaires hawkish des décideurs de la Fed.

Les marchés monétaires voient une probabilité de 93,5 % d'une hausse des taux de 50 points de base lors de la réunion de la banque centrale le mois prochain. [IRPR]

Les banques sensibles aux taux, telles que Wells Fargo & Co, Bank of America Corp et Citigroup Inc, ont progressé dans les échanges de pré-marché.

La hausse des rendements du Trésor a déclenché une déroute des valeurs de croissance au cours des dernières semaines, le Nasdaq, très technologique, ayant perdu 14,3 % depuis le début de l'année, et menant les pertes des trois principaux indices américains.

Le rendement de référence du Trésor américain à 10 ans a atteint de nouveaux sommets au-dessus de 2,80 %, des niveaux vus pour la dernière fois fin 2018, en raison du malaise qu'une réponse politique agressive à l'inflation de la part de la Fed pourrait nuire à la croissance économique. [US/]

À 6 h 47 HE, les e-minis du Dow étaient en hausse de 6 points, soit 0,02 %, les e-minis du S&P 500 étaient en hausse de 2,75 points, soit 0,06 %, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en hausse de 23,75 points, soit 0,17 %.