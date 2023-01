Les futures sont en baisse en raison de la publication des résultats et du recul des fabricants de puces.

Au cours d'une semaine riche en rapports sur les bénéfices et en données économiques clés, les investisseurs vont maintenant chercher à évaluer l'impact de la hausse des taux de la Réserve fédérale. La banque centrale devrait augmenter les taux d'un quart de point de pourcentage supplémentaire la semaine prochaine.

Le conglomérat industriel 3M Co a chuté de 2,5 %, menant les baisses parmi les composants du Dow dans les échanges de pré-marché, après avoir annoncé une baisse du bénéfice trimestriel.

General Electric Co a glissé de 2,6 % après avoir prévu un bénéfice ajusté pour 2023 inférieur aux prévisions.

Johnson & Johnson, en revanche, a augmenté de 2,2 % après que le géant des soins de santé a battu les estimations pour le bénéfice du quatrième trimestre.

Les principaux indices de Wall street ont entamé la semaine riche en résultats sur des bases solides, dans un contexte de regain d'appétit pour les valeurs de croissance après avoir été malmenées l'année dernière.

Après avoir enregistré son plus gros gain en plus de deux mois lundi, Advanced Micro Devices Inc a glissé de 2,5 %, la société de courtage Bernstein ayant rétrogradé le fabricant de puces de "surperformance" à "performance de marché", citant des perspectives peu encourageantes pour le marché des PC.

D'autres fabricants de puces, dont Nvidia Corp, Intel Corp et Broadcom Inc, ont chuté entre 0,4 % et 1 %.

Les analystes voient maintenant les bénéfices du quatrième trimestre des sociétés du S&P 500 chuter de 3 % en glissement annuel, soit près de deux fois plus que la baisse annuelle de 1,6 % observée au début de l'année, selon les données de Refinitiv.

À 6h58 ET, les e-minis du Dow étaient en baisse de 65 points, soit 0,19%, les e-minis du S&P 500 étaient en baisse de 9 points, soit 0,22%, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en baisse de 49,5 points, soit 0,41%.

Les autres grandes valeurs de croissance ont également baissé, Alphabet Inc chutant de 1,1 %. Le ministère américain de la Justice s'apprête à poursuivre Google dès mardi, selon un rapport, concernant sa domination sur le marché de la publicité numérique.

Microsoft Corp doit publier ses résultats trimestriels après la cloche. Les actions de la société ont baissé de 0,1 %.

Zions Bancorporation a glissé de 2,7 % après que le directeur général Harris Simmons a prévenu que le créancier continuait à constituer des réserves pour pertes sur prêts en raison des craintes de récession.

Les données de S&P Global plus tard dans la journée montreront probablement que l'indice PMI manufacturier flash a chuté à 46,0 en janvier par rapport à une lecture finale de 46,2 en décembre, tandis que l'indice PMI flash des services a augmenté à 45 ce mois-ci par rapport à 44,7 en décembre.