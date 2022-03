Les futures sont en hausse, Nike bondit après un trimestre solide

Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré lundi que la banque centrale américaine doit agir "rapidement" pour combattre l'inflation, et peut-être "plus agressivement" pour empêcher une spirale des prix à la hausse de s'enraciner.

Les traders voient maintenant une probabilité de 67,6 % d'une hausse des taux de 50 points de base (pb) par la Fed lors de sa réunion de politique générale de mai, suite aux commentaires de Powell. La semaine dernière, la banque centrale américaine a relevé ses taux d'intérêt de 25 pb, la première hausse depuis fin 2018. [IRPR]

Les grandes banques ont progressé dans les échanges de prémarchés, Bank of America et Wells Fargo ayant gagné 1 %. Le rendement de référence à 10 ans a atteint 2,34 %, son plus haut niveau depuis la mi-mai 2019.

Les actions Nike ont progressé de 5,7 %, car le plus grand fabricant de vêtements de sport au monde a battu les estimations trimestrielles de bénéfices et de revenus, et a déclaré que les problèmes de fabrication qui ont pincé les ventes au cours des six derniers mois étaient désormais derrière lui.

Entre-temps, le paiement du coupon de la Russie sur une obligation souveraine arrivant à échéance en 2029 a été traité par la banque correspondante JPMorgan Chase & Co, a déclaré une source lundi, la deuxième fois en quelques jours que le pays semble avoir évité le défaut de paiement.

L'armée ukrainienne a mis en garde le public contre d'autres bombardements russes aveugles de la part de troupes russes enlisées, et le président américain Joe Biden a émis son avertissement le plus fort à ce jour selon lequel la Russie envisage d'utiliser des armes chimiques.

L'incertitude croissante autour du conflit et les commentaires belliqueux de M. Powell ont pesé sur le sentiment des investisseurs lundi, les principaux indices de Wall Bourse rompant une série de quatre victoires consécutives.

À 6 h 25 HE, les e-minis du Dow étaient en hausse de 149 points, soit 0,43 %, les e-minis du S&P 500 étaient en hausse de 14 points, soit 0,31 %, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en hausse de 38,25 points, soit 0,27 %.

Tesla Inc a augmenté de 1,5 %, menant les gains parmi les méga-capitalisations de croissance, alors que le constructeur de voitures électriques s'apprête à livrer à ses clients les 30 premières voitures Model Y fabriquées dans son usine européenne de 5 milliards d'euros (5,5 milliards de dollars).

Les valeurs énergétiques étaient mitigées après avoir fortement progressé lors de la séance précédente en raison de la baisse des prix du pétrole. [O/R]

Alibaba Group Holding a bondi de 8,3 % après que le géant chinois du commerce électronique a porté son programme de rachat d'actions à un montant record de 25 milliards de dollars.