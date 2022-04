Les futures sont en hausse à la fin d'une semaine en dents de scie

Les valeurs de croissance et technologiques ont progressé dans les échanges de prémarchés après avoir été frappées cette semaine par la flambée des rendements du Trésor américain suite aux plans de la Fed de réduire son bilan. [US/]

Les créanciers JPMorgan Chase & Co, Bank of America Corp, Citigroup Inc et Goldman Sachs Group Inc ont augmenté de plus de 0,5 % chacun.

Pourtant, les trois principaux indices semblaient prêts à terminer la semaine en baisse, le Nasdaq, à forte composante technologique, étant le plus touché après que les commentaires des responsables de la Fed aient suscité des inquiétudes quant aux hausses rapides des taux d'intérêt qui pourraient provoquer un ralentissement économique.

Pendant ce temps, les stratèges de Bank of America ont averti dans une obligation de recherche hebdomadaire que la situation macro-économique se détériorait rapidement et pourrait faire entrer l'économie américaine en récession.

Alors que les marchés ont considérablement gagné du terrain depuis le creux de février atteint dans le sillage de la guerre en Ukraine, les indicateurs de volatilité ont augmenté cette semaine alors que la déroute du marché obligataire et les nouvelles sanctions contre la Russie ont maintenu les investisseurs sur le qui-vive.

L'Union européenne a formellement adopté son cinquième train de sanctions contre la Russie depuis son invasion de l'Ukraine, y compris des interdictions d'importation de charbon, de bois, de produits chimiques et d'autres produits.

Les grandes banques américaines, qui donneront le coup d'envoi de la saison des résultats du premier trimestre la semaine prochaine, devraient afficher une forte baisse de leurs bénéfices trimestriels par rapport à l'année précédente, lorsqu'elles avaient bénéficié d'une activité de transaction et de négociation exceptionnellement forte, et de la libération des fonds mis de côté pour les pertes sur prêts.

À 07h19 ET, les e-minis du Dow étaient en hausse de 134 points, soit 0,39%, les e-minis du S&P 500 étaient en hausse de 14,25 points, soit 0,32%, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en hausse de 45,5 points, soit 0,31%.

Spirit Airlines Inc a augmenté de 1,3 % après avoir déclaré qu'elle allait entamer des pourparlers avec JetBlue Airways Corp concernant son offre non sollicitée de 3,6 milliards de dollars. L'action JetBlue a augmenté de 0,8 %.

La société de cybersécurité Crowdstrike Holdings Inc a gagné 4,1 % après avoir obtenu l'autorisation de protéger les informations des clients du département de la défense et de la base industrielle de la défense.