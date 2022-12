Les futures sont en hausse avant la publication des prix à la production

Les principaux indices de Wall street ont subi une pression en décembre après deux mois consécutifs de gains, en raison des craintes d'une récession potentielle alimentées par le resserrement prolongé de la politique monétaire américaine ainsi que par les commentaires pessimistes de hauts dirigeants.

Le rapport du département du travail, à 8h30 ET, devrait montrer que les prix à la production ont légèrement augmenté à 7,2% le mois dernier après une hausse de 8% en octobre.

Les prix à la production de base, qui excluent les composantes volatiles de l'alimentation et de l'énergie, devraient afficher une hausse de 5,9 % après une croissance de 6,7 % en octobre.

"La grande question est de savoir si cette tendance peut être maintenue face à une banque centrale américaine qui ne veut pas être perçue comme faisant preuve de mollesse en matière d'inflation, et des données sur les services et les salaires qui indiquent une économie américaine un peu plus résiliente qu'on ne le pensait à l'origine", a déclaré Michael Hewson, analyste de marché en chef chez CMC Markets.

Les données sur les prix à la consommation pour le mois de novembre seront publiées mardi prochain, un jour avant la décision politique de la banque centrale américaine, qui devrait augmenter les taux de 50 points de base.

Les actions américaines ont mis fin à une récente série de pertes jeudi après que les données ont montré que les demandes initiales de chômage ont modestement augmenté la semaine dernière, ce qui suggère que le marché du travail se détériore.

Entre-temps, la lecture préliminaire de décembre de l'indice global de l'Université du Michigan sur le sentiment des consommateurs devrait s'améliorer après avoir chuté en novembre. Les données sont attendues à 10h00 ET.

À 5 h 15 HE, les e-minis du Dow étaient en hausse de 34 points, soit 0,1 %, les e-minis du S&P 500 étaient en hausse de 8,75 points, soit 0,22 %, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en hausse de 35 points, soit 0,3 %.

Broadcom Inc. a progressé de 3,4 % dans les transactions de pré-marché après que le fabricant de puces ait prévu un revenu pour le trimestre en cours supérieur aux estimations de Wall street.

DocuSign Inc a grimpé de 12 % après que le fournisseur de produits de signature électronique a annoncé un revenu supérieur aux prévisions pour le troisième trimestre.

Les actions chinoises cotées aux États-Unis ont augmenté grâce à l'optimisme concernant le pivot de la politique chinoise COVID. La société Internet Bilibili Inc a progressé de 5,6 %, tandis que le géant des moteurs de recherche Baidu Inc a grimpé de 3,7 %.