Les futures sont en hausse avant les données clés sur l'inflation

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont augmenté vendredi avant les données clés sur l'inflation, au cours d'un mois tumultueux marqué par de lourdes pertes dues aux craintes d'un ralentissement économique alimenté par la pression agressive de la Réserve fédérale pour freiner la flambée des prix.

Tous les yeux seront tournés vers l'indice des prix des dépenses personnelles de consommation pour le mois d'août, une mesure étroitement surveillée par la Fed pour évaluer les habitudes de dépenses dans un contexte de pressions croissantes sur les prix.

Il devrait augmenter de 0,5 % par rapport à une hausse de 0,1 % en juillet et est attendu à 8h30 ET.

Les investisseurs écouteront également avec attention les commentaires de la vice-présidente de la Fed, Lael Brainard, du gouverneur Michelle Bowman, du président de Richmond, Thomas Barkin, et du président de New York, John Williams, pour obtenir de nouveaux indices sur la politique monétaire agressive de la banque centrale.

La position ultra-hawkish de la banque centrale américaine sur les hausses de taux d'intérêt a fortement affecté le sentiment du marché pour la prise de risque, les trois principaux indices étant désormais en marché baissier et prêts pour leur troisième baisse trimestrielle consécutive.

L'indice Dow Jones Industrial Average s'apprête à connaître son pire mois depuis les bas-fonds de la pandémie. Le S&P 500 a chuté de près de 8 % jusqu'à présent en septembre, testant son plus bas niveau depuis novembre 2020, tandis que le Nasdaq a perdu plus de 9 % au cours du mois et testé son plus bas niveau en deux ans.

À 6 h 49 HE, les e-minis du Dow étaient en hausse de 150 points, soit 0,51 %, les e-minis du S&P 500 étaient en hausse de 23,5 points, soit 0,64 %, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en hausse de 67,25 points, soit 0,6 %.

Nike Inc a glissé de 10% dans les échanges de pré-marché après que le plus grand marqueur de vêtements de sport au monde ait averti que les marges brutes resteraient sous pression cette année en raison de l'augmentation des remises et d'un renforcement rapide du dollar.

Les actions de Tesla Inc, Apple Inc, Amazon.com, Meta Platforms, Alphabet Inc et Microsoft Corp, sensibles aux taux d'intérêt, ont augmenté d'un peu moins de 1 % chacune, alors que le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans est tombé à 3,682 %, son plus bas niveau depuis une semaine. (Reportage d'Ankika Biswas et de Shreyashi Sanyal à Bengaluru ; Montage d'Arun Koyyur)