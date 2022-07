Les futures sont en hausse avant les données sur l'inflation

Les économistes prévoient déjà un autre mois d'inflation record depuis 40 ans, ce qui pourrait renforcer les attentes d'une forte hausse des taux ce mois-ci.

Alors que les banques centrales s'efforcent d'augmenter agressivement les coûts d'emprunt pour enrayer l'inflation galopante, les craintes d'un ralentissement économique se sont intensifiées, provoquant l'un des pires effondrements de la Bourse depuis des décennies au cours du premier semestre de l'année.

Les trois principaux indices ont terminé en forte baisse mardi, l'indice de référence S&P 500 chutant pour une troisième session consécutive, les craintes d'une récession étant exacerbées par l'inversion de la courbe des taux à deux ans/10 ans. [US/]

Le rapport du département du travail, attendu à 8h30 ET (1230 GMT), devrait montrer que l'indice des prix à la consommation (IPC), qui suit les prix que les consommateurs urbains dépensent pour un panier de biens, a bondi en juin sur une base mensuelle et annuelle de 1,1% et 8,8%, respectivement.

Toutefois, l'IPC dit "de base", qui exclut les prix volatils de l'alimentation et de l'énergie, est vu comme se refroidissant à 5,7 % en glissement annuel.

"Nous pensons qu'il est peu probable que l'IPC de juin soit le premier d'une série d'impressions d'inflation plus faibles que les responsables de la Fed se sont attachés à observer avant de s'écarter d'une position politique très faucon", ont écrit les économistes de Citi dans une note.

"Étant donné certaines prévisions récentes de ralentissement de l'inflation par le biais d'un ralentissement plus marqué de la croissance ou d'un refroidissement des anticipations d'inflation, les marchés pourraient encore être particulièrement sensibles à une autre surprise à la hausse."

Des données mensuelles sur l'emploi plus fortes que prévu ont cimenté les attentes d'une hausse des taux de 75 points de base en juillet, bien que les inquiétudes croissantes concernant une récession aient tempéré les paris sur le niveau de hausse des taux de la Fed.

Les paris des traders sur une hausse des taux de 75 points de base ce mois-ci s'élevaient à 88,2%, selon l'outil Fedwatch de CME Group.

JPMorgan Chase & Co et Morgan Stanley seront les premières des grandes banques américaines à publier leurs résultats trimestriels cette semaine, donnant ainsi le coup d'envoi de la saison des rapports du deuxième trimestre.

Les rapports sur les bénéfices seront analysés pour savoir comment les entreprises font face à la hausse des coûts, les investisseurs surveillant également de près les prévisions de bénéfices pour évaluer la probabilité d'une récession.

À 6 h 54 HE, les e-minis du Dow étaient en hausse de 42 points, soit 0,14 %, les e-minis du S&P 500 étaient en hausse de 6,25 points, soit 0,16 %, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en hausse de 32 points, soit 0,27 %.

Twitter Inc a progressé de 1,7 % dans les échanges de prémarchés alors que la société de médias sociaux a intenté un procès au président-directeur général de Tesla, Elon Musk, pour avoir violé son accord de rachat de 44 milliards de dollars.