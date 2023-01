Les futures sont en hausse avant les minutes de la réunion de la Fed

Le procès-verbal de la réunion précédente de la Fed, au cours de laquelle elle a augmenté les taux d'intérêt d'un demi-point de pourcentage et a averti que les taux pourraient devoir rester plus élevés pendant plus longtemps, doit être publié à 14 heures ET (1900 GMT).

Pendant ce temps, les entreprises chinoises cotées aux États-Unis, telles que Alibaba Group Holding Ltd, JD.com Inc et Baidu Inc, ont bondi de plus de 6 % dans l'espoir d'une reprise post-COVID en Chine et sur des rumeurs de soutien au secteur du logement du pays.

Les principaux indices de Wall street ont connu un début d'année 2023 difficile mardi, les plus grands perdants étant Tesla Inc. après que le constructeur de véhicules électriques ait manqué les estimations de livraisons et Apple Inc. qui s'est effondré après une baisse de notation.

Ces baisses font suite à un coup dur porté aux actions américaines en 2022 en raison des craintes d'une récession due à un resserrement agressif de la politique monétaire, les trois principaux indices boursiers enregistrant leurs plus fortes pertes annuelles depuis 2008.

Mercredi, les investisseurs surveilleront également les données sur les ouvertures d'emploi du département du travail américain et les données manufacturières ISM prévues à 10 heures ET pour évaluer la force de l'économie américaine.

"Le compte-rendu de la dernière réunion de la Fed sera dévoré plus tard, à la recherche d'indices sur le niveau de hausse des taux avant que les responsables politiques n'envisagent d'appuyer sur le bouton pause", a déclaré Susannah Streeter, analyste senior des investissements et des marchés chez Hargreaves Lansdown.

Les participants au marché considèrent qu'il y a 68,8 % de chances que la banque centrale américaine augmente les taux de 25 points de base en février, et ils voient les taux atteindre un sommet de 4,95 % en juin.

Le rapport plus complet sur les emplois non agricoles est attendu vendredi, les investisseurs espérant y voir des signes de refroidissement du marché du travail qui pourraient donner à la Fed une raison de ralentir le resserrement de sa politique monétaire.

A 6h00 ET, les e-minis du Dow étaient en hausse de 65 points, soit 0,2%, les e-minis du S&P 500 étaient en hausse de 11,75 points, soit 0,31%, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en hausse de 50,25 points, soit 0,46%.

Microsoft Corp a glissé de 2,1 % dans les échanges de prémarchés après qu'UBS ait rétrogradé les actions de la société à "neutre".