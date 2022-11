Les futures sont en hausse grâce à l'impulsion des valeurs de croissance et à l'espoir d'un assouplissement des mesures de contrôle du COVID en Chine.

Les actions de Tesla Inc ont augmenté de 1,7 % dans les échanges de prémarchés et le constructeur de véhicules électriques a mené les gains parmi les actions à forte croissance, avec Apple Inc, Amazon.com Inc et Meta Platforms Inc augmentant entre 0,7 % et 0,8 %.

La Chine a publié un avis pour accélérer les vaccinations COVID-19 pour les personnes âgées, tandis qu'un haut responsable de la santé a déclaré que les plaintes du public concernant les restrictions du pays liées à la pandémie proviennent d'un excès de zèle dans la mise en œuvre plutôt que des mesures elles-mêmes.

Les principaux indices de Wall street ont terminé en baisse d'environ 1,5 % lors de la séance précédente, dans un contexte de protestations en Chine, tandis qu'Apple a clôturé à son plus bas niveau depuis près de trois semaines, en raison des inquiétudes liées à une baisse de la production d'iPhone.

À 6 h 53 HE, les e-minis du Dow étaient en hausse de 23 points, soit 0,07 %, les e-minis du S&P 500 étaient en hausse de 10,5 points, soit 0,26 %, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en hausse de 54 points, soit 0,46 %.

Les actions cotées aux États-Unis de sociétés chinoises telles qu'Alibaba Group Holding Ltd, Pinduoduo Inc et JD.com Inc ont augmenté entre 5,3 % et 7,7 %, la Chine ayant élargi les canaux de financement par actions pour les promoteurs immobiliers.

Roku Inc a baissé de 2,4 % après que KeyBanc Capital Markets a rétrogradé le titre du fabricant d'appareils de streaming de "surpondération" à "pondération sectorielle".

Sur le front des données, les données sur la confiance des consommateurs pour le mois de novembre, attendues à 10 heures ET, devraient encore baisser à 100,00 contre 102,50 le mois précédent, sur fond d'inquiétudes croissantes concernant l'inflation et une possible récession l'année prochaine.