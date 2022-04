Les futures sont en hausse, les investisseurs surveillant le rapport sur l'emploi.

Le rapport sur l'emploi du département du travail, très surveillé, attendu à 8h30 ET, devrait montrer un gain de près de 500 000 emplois en mars, avec un taux de chômage tombant à son plus bas niveau depuis deux ans, soit 3,7 %, et une nouvelle accélération des salaires.

Cela pourrait permettre à la Fed de relever les taux d'intérêt de 50 points de base en mai.

La banque centrale américaine a augmenté le mois dernier son taux directeur de 25 points de base pour la première fois depuis 2018, et les décideurs ont de plus en plus signalé qu'ils étaient prêts à procéder à des hausses agressives des taux d'intérêt pour lutter contre une inflation élevée depuis des décennies.

Les banques sensibles aux taux comme Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase & Co, Citigroup, Morgan Stanley et Wells Fargo & Co ont augmenté de plus de 1 % dans les échanges de pré-marché.

Pendant ce temps, la Russie a permis au gaz de continuer à circuler vers l'Europe vendredi malgré la date limite fixée aux acheteurs pour payer en roubles ou être coupés, et les pourparlers de paix ont repris, Moscou ayant déclaré qu'elle répondrait à une proposition ukrainienne.

Les espoirs d'un éventuel accord de paix entre la Russie et l'Ukraine avaient soulevé les actions en début de semaine mais se sont évanouis, les trois principaux indices subissant jeudi leur plus forte baisse trimestrielle en deux ans.

À 7 h 21 HE, les e-minis du Dow étaient en hausse de 160 points, soit 0,46 %, les e-minis du S&P 500 de 19,5 points, soit 0,43 %, et les e-minis du Nasdaq 100 de 65,25 points, soit 0,44 %.

Le S&P 500 a chuté de 1,2 % au cours de la dernière heure de négociation jeudi, la plus forte baisse horaire de l'indice en plus de trois semaines, les traders pointant du doigt une transaction massive d'options trimestrielles d'un fonds JPMorgan comme l'une des raisons.

Les mégacapitaux, dont Tesla Inc, Amazon.com, Microsoft Corp, Meta Platforms, Apple Inc et le propriétaire de Google-Alphabet Inc ont gagné plus de 0,5 % chacun.

GameStop Corp, qui a été au centre d'une frénésie commerciale alimentée par les médias sociaux l'année dernière, a bondi de 15,7 %, après que le détaillant de jeux vidéo a déclaré qu'il demanderait l'approbation des actionnaires pour un fractionnement des actions.