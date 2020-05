Les gagnants et les perdants des marchés, selon M&G

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Les « épisodes » de marché sont généralement des périodes où les investisseurs semblent renoncer à leurs convictions long terme du fait de l'évolution des prix, explique Stuart Canning, spécialiste au sein de l'équipe M&G Multi Asset. Au cours de ces épisodes, il est fréquent d’assister à des baisses corrélées entre des classes d'actifs pourtant sans rapport apparent entre elles, ce que nous avons pu en effet constater en mars, ajoute l’expert.Ces périodes de forte corrélation sont révélatrices de l'évolution de convictions ancrées dans les marchés et de l'importance du rôle joué par les comportements.Au final, Stuart Canning a listé les gagnants et les perdants des marchés. Parmi les gagnants figurent les obligations d'État sud-africain, les actions mondiales de soins de santé, les actions technologiques et le bitcoin.Les perdants comptent dans leur rang les rendements du Trésor américain, les actions du secteur bancaire, les actifs brésiliens et le pétrole.