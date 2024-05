L'économie canadienne a créé cinq fois plus d'emplois que prévu en avril et le taux de chômage s'est maintenu de manière inattendue à 6,1 %, mais les salaires ont augmenté au rythme le plus lent depuis 10 mois, selon des données publiées vendredi.

L'économie a créé 90 400 emplois nets, alors que les analystes interrogés par Reuters avaient prévu un gain de 18 000 emplois et un taux de chômage de 6,2 %.

Les gains - les plus importants depuis les 110 000 emplois créés en janvier 2023 - étaient un mélange de travail à temps partiel et à temps plein, et entièrement dans les industries de production de services, selon les données de Statistique Canada.

La croissance du salaire horaire moyen des employés permanents a ralenti, passant de 5 % en mars à 4,8 % en rythme annuel. Le taux de croissance des salaires - suivi de près par la Banque du Canada (BdC) en raison de son effet sur l'inflation - est désormais le plus faible depuis celui de 3,9 % enregistré en juin.

Le ralentissement des salaires s'ajoute aux signes indiquant que l'économie évolue conformément aux projections de la BdC, et pourrait inciter la banque centrale à abaisser son taux directeur, qui était de 5 % depuis 23 ans en juin.

La banque examine un large éventail d'indicateurs pour s'assurer que l'inflation se rapproche de l'objectif de 2 %, et a déclaré le mois dernier qu'une réduction des taux en juin était possible si la tendance récente au ralentissement des prix se maintenait.

Les rapports sur l'emploi de vendredi ont montré que l'emploi dans le secteur des services a augmenté de 100 700 postes nets, grâce aux services professionnels, scientifiques et techniques ainsi qu'aux services d'hébergement et de restauration. Le secteur des biens a perdu 10 400 emplois nets, principalement dans la construction et l'agriculture.

Le taux d'emploi, ou la proportion de la population qui a un emploi, est également resté stable à 61,4 % en avril, après six mois consécutifs de baisse, selon Statscan.