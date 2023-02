Les gains de production de Chevron au Venezuela sont limités par le risque politique, déclare le PDG.

Le plus grand producteur américain encore en activité au Venezuela, qui fait l'objet de sanctions américaines, a renvoyé certains employés aux opérations dans le pays sud-américain en vertu d'une autorisation de Washington.

La production s'élève à environ 90 000 bpj, contre 50 000 bpj avant l'assouplissement des sanctions américaines l'année dernière. Chevron a reçu en novembre dernier une autorisation américaine de six mois qui peut être renouvelée automatiquement tous les mois.

Mais la production de Chevron au Venezuela pourrait rester modeste, a déclaré Wirth, le résultat des futures élections restant un facteur.

"Je m'attendrais à ce que nous allions lentement" au Venezuela, a déclaré Wirth aux analystes lors de la journée annuelle des investisseurs de la société, ajoutant que la production "est un peu plus élevée que cela (90 000 bpj) probablement aujourd'hui".

La société a exporté le pétrole vers ses propres raffineries américaines ainsi que celles d'autres sociétés depuis janvier. Chevron était sur le point d'expédier plus de 100 000 bpj de brut vénézuélien aux États-Unis ce mois-ci, selon les documents d'expédition et les données vues par Reuters.

Wirth a déclaré que le changement de politique du gouvernement américain est relativement récent et que l'entreprise pourrait être confrontée à des défis lors des prochaines élections au Venezuela. Les élections parlementaires de 2020 du pays ont été boycottées par les plus grands partis d'opposition et largement qualifiées de frauduleuses par les nations occidentales.

Les États-Unis, qui ont entretenu une relation hostile avec le président socialiste vénézuélien Nicolas Maduro, ont déclaré vouloir que le pays organise de nouvelles élections ouvertes à tous les candidats, y compris les membres de l'opposition.