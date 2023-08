Alors que les inquiétudes liées à l'inflation s'atténuent, les actions américaines pourraient avoir besoin d'une nouvelle source d'énergie pour continuer à progresser cette année, selon les investisseurs.

Les données publiées jeudi montrent que l'inflation annuelle, qui avait atteint des sommets en 40 ans il y a un an, a augmenté à un rythme plus modéré que prévu en juillet, ce qui conforte le scénario "Boucles d'or" de désinflation et de croissance résiliente qui a séduit les investisseurs baissiers et stimulé les actifs à risque cette année. L'indice S&P 500 a gagné plus de 16 % depuis le début de l'année, bien qu'il soit resté pratiquement stable jeudi.

Mais comme de nombreux traders parient désormais que la Réserve fédérale ne relèvera probablement pas les taux d'intérêt cette année et que les craintes d'une récession aux États-Unis s'estompent, l'amélioration de la situation inflationniste pourrait devenir un facteur moins déterminant pour les cours des actions à l'avenir.

Cela pourrait rendre plus difficile la poursuite de la hausse récente des actions, les rendements élevés du Trésor offrant une alternative attrayante, les valorisations des actions étant tendues et l'exposition des investisseurs aux actions étant bien supérieure à ce qu'elle était au début de l'année.

Le dernier rapport sur l'IPC "est une bonne nouvelle. Dans le même temps, je pense que l'indice S&P est assez bien valorisé", a déclaré Jack Ablin, directeur des investissements chez Cresset Capital. "Avec les prix des actions tels qu'ils sont, ils vont avoir besoin d'une baisse des taux d'intérêt pour continuer sur leur lancée.

En effet, les mouvements boursiers ont été plus limités aux dates de publication de l'IPC en 2023 que l'année dernière, le S&P 500 n'ayant évolué d'au moins 1 % dans un sens ou dans l'autre qu'une seule fois depuis le début de l'année, contre six fois en 2022, lorsqu'il était beaucoup moins évident de savoir jusqu'où les prix allaient augmenter et avec quelle agressivité la banque centrale américaine allait réagir.

Les rapports individuels sur l'IPC n'ont pas eu "d'impact matériel et durable" sur les marchés depuis plusieurs mois, a déclaré Guy LeBas, stratège en chef pour les revenus fixes chez Janney Montgomery Scott.

"Je pense que c'est parce que, très simplement, la période de crise de l'inflation est terminée, et ce depuis quelques mois", a déclaré M. LeBas.

Certains investisseurs ont également déclaré que le rapport sur l'IPC de juillet, bien qu'encourageant, n'était pas suffisant pour écarter définitivement la possibilité d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt de la Fed. Les traders de contrats à terme liés au taux directeur de la Fed ont estimé qu'il y avait moins de 10 % de chances que la banque centrale relève ce taux de la fourchette actuelle de 5,25 % à 5,50 % lors de sa réunion des 19 et 20 septembre, selon l'outil FedWatch du CME Group.

Toutefois, un autre rapport sur l'IPC doit être publié avant cette réunion. La réunion annuelle de politique économique de la Fed à Jackson Hole, dans le Wyoming, à la fin du mois, pourrait également influencer les marchés.

Le rapport sur l'IPC est "évidemment positif pour les marchés", a déclaré Paul Nolte, conseiller principal en gestion de patrimoine et stratège de marché pour Murphy & Sylvest Wealth Management. "Mais je pense que si vous considérez la situation dans son ensemble, la Fed reste engagée", a-t-il déclaré, notant que le dernier taux d'inflation annuel de 3,2 % restait supérieur à l'objectif de 2 % de la Fed.

FIN DU RALLYE DE SOULAGEMENT ?

Entre-temps, alors que le S&P 500 est à environ 2,5 % de son plus haut niveau depuis le début de l'année, atteint le mois dernier, les investisseurs ont jeté un œil circonspect sur les valorisations exagérées du marché. Selon Refinitiv Datastream, le ratio cours/bénéfice prévisionnel de l'indice est passé à 19 fois, bien au-dessus de sa moyenne à long terme de 15,6 fois.

Cela réduit l'attrait des actions par rapport aux obligations, le rendement du bon du Trésor américain de référence à 10 ans étant supérieur à 4,00 % et celui des bons du Trésor à six mois avoisinant les 5,5 %. La prime de risque des actions, qui compare l'attrait des actions par rapport aux obligations d'État sans risque, a diminué pendant la majeure partie de l'année 2023 et a atteint cette semaine ses niveaux les plus bas depuis plus d'une décennie.

Dans le même temps, les actions devront faire face à une période calendaire historiquement difficile pour les actions. Selon CFRA Research, le mois d'août est en moyenne le troisième mois de rendement le plus faible pour le S&P 500 depuis 1945, le mois de septembre étant le plus bas.

Barry Bannister, stratège actions chez Stifel, fait partie de ceux qui pensent que le marché boursier américain aura du mal à remonter par rapport à ses niveaux actuels. Dans une note datée de mercredi, il a déclaré que le S&P 500 devrait probablement "évoluer de manière latérale" au cours du second semestre de l'année et terminer l'année 2023 à 4 400 points, soit environ 1,5 % de moins que le niveau de clôture de mercredi.

"Nous pensons que le rallye de soulagement qui reposait sur l'idée qu'il n'y aurait pas de récession en 2023 est désormais terminé", a écrit M. Bannister. (Rapport de Lewis Krauskopf ; rapport complémentaire de Karen Brettell ; rédaction d'Ira Iosebashvili et de Paul Simao)