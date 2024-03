Les prix du cuivre ont atteint leur plus haut niveau en une semaine lundi, à la veille d'une réunion politique clé en Chine qui pourrait ouvrir la voie à une relance de la croissance, mais les gains ont été limités par les craintes persistantes d'un ralentissement de la demande dans le pays le plus gros consommateur.

Le prix de référence du cuivre sur le London Metal Exchange (LME) était en hausse de 0,7 % à 8 563 dollars la tonne métrique à 1026 GMT. Les prix du métal utilisé dans les industries de l'énergie et de la construction ont atteint plus tôt 8 569,5 dollars, le plus haut depuis le 23 février.

Le parlement chinois se réunit mardi. La crise immobilière, l'aggravation de la déflation, l'effondrement du marché boursier et l'augmentation des problèmes d'endettement des gouvernements locaux ont mis les dirigeants chinois sous pression et tous les regards sont tournés vers les plans de soutien à l'activité économique.

"L'accent est mis sur la réunion en Chine et sur la question de savoir s'ils vont proposer des mesures de relance importantes", a déclaré un négociant en métaux, ajoutant que l'affaiblissement du dollar était un élément positif.

La baisse de la monnaie américaine rend les métaux en dollars moins chers pour les détenteurs d'autres devises, ce qui stimule la demande.

La Chine représente environ la moitié de la consommation mondiale de cuivre, qui, selon les analystes, a été soutenue l'année dernière par une demande saine due aux investissements dans le réseau électrique du pays et aux commandes des secteurs des véhicules électriques et de l'énergie solaire.

"Le développement de la capacité solaire de la Chine ne sera pas aussi important cette année et la construction semble rester faible. Je ne vois pas la croissance de la demande de cuivre en Chine aussi forte que l'année dernière", a déclaré David Wilson, analyste chez BNP.

L'augmentation des stocks d'entrepôts surveillés par le Shanghai Futures Exchange pèse également sur le marché. Au plus haut depuis un an, à 214 487 tonnes, ils ont augmenté de plus de 300 % depuis la fin du mois de janvier.

Dans les autres métaux, les stocks de plomb dans les entrepôts enregistrés au LME à 183 100 tonnes < MPBSTX-TOTAL> ont augmenté de 65% depuis la fin janvier, ce qui pèse sur les prix à court terme du matériau des batteries.

Une prime sur le contrat à trois mois < MPB0-3> s'est récemment transformée en une décote.

Le plomb à trois mois était en hausse de 0,2 % à 2 039 $ la tonne.

Dans les autres métaux, l'aluminium a baissé de 0,4 % à 2 235 dollars, le zinc a gagné 1,5 % à 2 453 dollars, l'étain a progressé de 1,4 % à 26 870 dollars et le nickel a augmenté de 0,7 % à 17 795 dollars.