Les gains du dollar font mal aux bénéfices des entreprises américaines

Une hausse vertigineuse du dollar américain devrait affecter les bénéfices des entreprises au troisième trimestre, ce qui pourrait constituer un autre obstacle pour les actions dans une année qui a connu un déclin déjà douloureux du marché.

Le Dollar Index, qui mesure la performance du billet vert par rapport à un panier de devises, a progressé en moyenne de 16,7 % au cours du trimestre qui s'est terminé le 30 septembre par rapport à la même période de l'année précédente, aidé par une Réserve fédérale hawkish et des turbulences sur les marchés financiers mondiaux qui ont renforcé l'attrait du dollar en tant que valeur refuge.

Cela signifie qu'un grand nombre d'entreprises citeront probablement la hausse du dollar comme un facteur défavorable à leurs résultats, alors que la saison des bénéfices des entreprises démarre ce mois-ci. Un dollar plus fort rend les produits des exportateurs américains moins compétitifs à l'étranger tout en nuisant aux multinationales américaines qui doivent échanger leurs bénéfices en dollars.

Le renforcement du dollar est "l'un des facteurs qui contribuent à l'idée que les prévisions de bénéfices pour le S&P 500 doivent baisser davantage", a déclaré Erik Knutzen, directeur des investissements des portefeuilles de classes d'actifs multiples de Neuberger Berman. "C'est l'un des facteurs qui nous incitent à être plus prudents sur les actions".

Ohsung Kwon, stratège en actions américaines chez Bank of America Securities, s'attend à ce que la force du dollar réduise de 5 à 6 % les bénéfices des sociétés du S&P 500, contre 2 % au trimestre précédent. L'exposition étrangère du S&P 500 est d'environ 30 %, les secteurs de la technologie et des matériaux étant les plus vulnérables, estime BofA.

Les estimations de bénéfices ont déjà chuté cette année, les analystes tenant compte de l'assombrissement des perspectives économiques américaines dans un contexte d'inflation croissante et de resserrement des conditions financières.

Les analystes s'attendent à ce que les bénéfices du troisième trimestre du S&P 500 - qui commenceront à affluer avec le lancement de la saison la semaine prochaine - aient augmenté de 4,5 % par rapport à l'année dernière. C'est moins que la hausse de 11,1 % qu'ils prévoyaient début juillet, selon les données IBES de Refinitiv au 30 septembre.

Une baisse des bénéfices plus importante que prévu pourrait compliquer davantage le tableau pour les actions américaines. Le S&P 500 a perdu environ 21 % cette année, et peu d'investisseurs s'attendent à ce que la volatilité cesse tant qu'il n'y aura pas de signes clairs que la Fed prend le dessus dans sa lutte contre l'inflation.

"La force du dollar continue d'être un vent contraire pour les actions ... et nos stratèges en matière de change ne voient pas la force du dollar disparaître de sitôt", ont écrit les analystes de Morgan Stanley.

Le renforcement du dollar a déjà fait son lot de victimes cette année. Nike, dont plus de la moitié des revenus proviennent de l'extérieur de l'Amérique du Nord, a doublé le mois dernier ses estimations concernant l'impact négatif de la devise sur les bénéfices, le portant à 4 milliards de dollars, ce qui a fait chuter ses actions de 13 % le 30 septembre.

Parmi les autres entreprises qui ont récemment mis en garde contre l'impact des dollars, citons IBM Corp, DuPont de Nemours et Procter & Gamble Co.

Bien que les entreprises prennent des mesures pour protéger leurs bénéfices des fortes variations des taux de change en utilisant diverses stratégies de couverture, y compris celles qui utilisent des contrats à terme et des options, elles ne couvrent généralement qu'environ 50 % à 75 % de leur exposition aux taux de change, a déclaré John Doyle, vice-président de la négociation et du trading chez Monex USA.

Certes, la force du billet vert présente un avantage pour les actions américaines, car les entreprises qui dépendent de l'importation de marchandises verront leur pouvoir d'achat augmenter.

Dans le même temps, les attentes d'une hausse du dollar rendent les actifs libellés en dollars plus attrayants pour les investisseurs étrangers en apaisant leurs craintes d'un éventuel coup de change lorsqu'ils reconvertissent leurs actifs dans leur monnaie nationale.

"Cela permet aux investisseurs (étrangers) d'investir dans ce qu'ils pensent être un secteur à forte croissance sans trop se soucier de la devise", a déclaré Colin Graham, responsable des stratégies multi-actifs chez Robeco Institutional Asset Management.

Les signes d'un pic du dollar, cependant, pourraient pousser les investisseurs vers des devises qu'ils espèrent voir rebondir avec la chute du dollar, selon les analystes.

Il est peu probable que ce pic se produise dans un avenir proche, selon les analystes interrogés par Reuters.

Bien que le Dollar Index soit en baisse d'environ 2 % par rapport à son récent sommet, 85 % des analystes interrogés par Reuters ont déclaré que la force générale du dollar par rapport à un panier de devises n'a pas encore atteint un point d'inflexion.

De même, les analystes d'UBS Global Wealth Management pensent qu'une Fed faucon, une économie américaine comparativement forte et une faible croissance en Europe maintiendront le dollar à un niveau élevé pour le moment.

"Nous pensons qu'il est trop tôt pour parler d'un pic de l'optimisme de la Fed ou d'un sommet du billet vert", ont-ils écrit dans un récent rapport.