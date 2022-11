Les gains importants des démocrates à mi-mandat menacent les espoirs de Wall street en matière de gouvernement partagé.

Les démocrates ont gardé le contrôle du Sénat américain, éteignant les espoirs de la "vague rouge" que les républicains attendaient avant les élections de mi-mandat. Les Républicains restent proches de prendre le contrôle de la Chambre des représentants alors que les officiels continuent de compter les bulletins de vote, les résultats devant être visibles au cours des prochains jours.

Après le vote de mi-mandat de la semaine dernière, les investisseurs s'attendaient largement à un gouvernement divisé, les républicains prenant le contrôle de la Chambre, du Sénat ou des deux, tandis que le démocrate Joe Biden restait à la Maison Blanche. Bien qu'un balayage démocrate soit encore considéré comme improbable à ce stade, la perception qu'un tel résultat est du domaine du possible pourrait raviver les inquiétudes sur les dépenses et la législation que de nombreux investisseurs avaient mises en veilleuse.

Quincy Krosby, stratège mondial en chef chez LPL Financial, estime qu'un pouvoir accru des démocrates au Congrès pourrait opposer la politique fiscale et la politique monétaire, ce qui pourrait retarder les efforts de la Réserve fédérale pour lutter contre l'inflation.

"Si l'objectif est de freiner la demande, nous pourrions maintenant avoir des politiques qui soutiennent la demande", a-t-elle déclaré.

Les résultats continuent d'affluer pour plusieurs courses à la Chambre des représentants, y compris dans la Californie à tendance libérale. Au début de la journée de dimanche, les républicains avaient remporté 211 sièges et les démocrates 205, 218 étant nécessaires pour obtenir la majorité.

Les dépenses sont une source d'inquiétude pour certains investisseurs car ils pensent qu'elles pourraient stimuler l'inflation et potentiellement forcer la Fed à intensifier ses politiques de resserrement monétaire qui pénalisent le marché. Des données d'inflation plus faibles que prévu la semaine dernière ont fait naître l'espoir que la Fed pourrait modérer ses hausses de taux, ce qui a déclenché une forte hausse des actions et des obligations.

Wall street a tendance à considérer favorablement la division du gouvernement, en partie parce que certains investisseurs pensent qu'elle rend les changements politiques majeurs plus difficiles à réaliser.

Les analystes d'UBS Global Wealth Management ont écrit au début du mois qu'un gouvernement divisé pourrait empêcher les démocrates de faire passer plusieurs grands paquets fiscaux, dont 369 milliards de dollars de dépenses pour les politiques climatiques et énergétiques, et de promulguer une taxe exceptionnelle sur les sociétés pétrolières et gazières.

Malgré tout, "la politique de la Réserve fédérale, plutôt que la politique fiscale, restera le principal moteur des marchés à notre avis", ont-ils déclaré.

Dans le même ordre d'idées, les analystes de Morgan Stanley ont écrit avant les élections de la semaine dernière que l'élargissement de la majorité des démocrates au Congrès pourrait amener les marchés à "attribuer une plus grande probabilité à la poursuite de l'expansion budgétaire, le Congrès et la Fed

tirant effectivement dans des directions opposées sur l'inflation".

"Les implications à court terme pour les marchés pourraient être des rendements du Trésor plus élevés et un dollar plus fort, reflétant le potentiel d'un taux maximal des fonds fédéraux plus élevé."

Historiquement, les actions ont mieux fait sous un gouvernement divisé lorsqu'un démocrate est à la Maison Blanche : les rendements annuels moyens du S&P 500 ont été de 14 % dans un Congrès divisé sous un président démocrate, selon les données depuis 1932 analysées par RBC Capital Markets. Cela se compare à 10 % lorsque les démocrates contrôlaient la présidence et le Congrès.

Bien sûr, l'une ou l'autre configuration est bien meilleure que la performance du marché cette année. Même après avoir rebondi la semaine dernière, le S&P 500 est toujours en baisse de 16,2 % pour l'année.