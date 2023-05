Les gauchistes grecs chercheront à obtenir un second vote au lieu de former un gouvernement de coalition

Les gauchistes grecs recevront un mandat officiel mardi pour former un gouvernement de coalition après des élections nationales peu concluantes, mais on s'attend à ce qu'ils demandent un second vote à la place.

Le parti conservateur Nouvelle Démocratie a remporté la victoire avec 40,8 % des voix lors du scrutin de dimanche, ce qui a fait chuter le parti de gauche Syriza, qui a obtenu 20,1 % des voix. Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis, membre de Nouvelle Démocratie, a refusé de rechercher une coalition lundi, ouvrant la voie à un second vote le 25 juin, qu'il espère voir son parti conservateur remporter haut la main. Sans Nouvelle Démocratie, les partis d'opposition ne disposent pas d'un nombre suffisant de sièges pour former une alliance au pouvoir, et tous les chefs de parti ont indiqué qu'ils n'organiseraient pas de discussions exploratoires. Syriza a déclaré que "la bataille finale" n'avait pas encore eu lieu. "Lors des prochaines élections, notre responsabilité première est d'empêcher la perspective d'un dirigeant-premier ministre tout-puissant et incontrôlable", a déclaré Alexis Tsipras, chef de file de Syriza, lors d'une intervention télévisée lundi. "Mais aussi de protéger la présence prépondérante de la gauche dans le paysage politique de ce pays. La présidente du pays, Katerina Sakellaropoulou, devait rencontrer M. Tsipras à 8 heures GMT et lui donner mandat pour tenter de former un gouvernement de coalition. La défaite de Syriza a révélé une gauche divisée. Deux petits partis de gauche, créés par d'anciens membres de Syriza, ne sont pas entrés au parlement. Au cours de la période préélectorale, Syriza a tenté de persuader le parti socialiste PASOK, qui a terminé troisième lors des élections de dimanche, et les partis de gauche, y compris le parti communiste KKE, de le soutenir au sein d'un gouvernement de coalition. Mais après sa défaite, Syriza les a accusés de tourner le dos à ses efforts pour former une alliance plus large contre les conservateurs. Si M. Tsipras retrouve son mandat pour former une coalition, comme il l'a laissé entendre, le PASOK aura l'occasion de le faire avant que le président ne nomme un gouvernement intérimaire qui conduira la Grèce à un second scrutin. Ce scrutin se déroulera dans le cadre d'un système de représentation semi-proportionnelle, avec un bonus de sièges dégressif, ce qui augmente les chances de victoire du parti de Mitsotakis. Tous les partis peuvent se représenter.