Les géants américains de l'investissement Pimco et Vanguard ont acheté des actifs locaux turcs ces derniers mois, selon des cadres supérieurs, pariant que le pays maintiendra des taux d'intérêt élevés après des années de politique erratique sous le président Tayyip Erdogan.

Les entretiens avec les dirigeants montrent que deux des plus grands investisseurs mondiaux, qui gèrent ensemble près de 10 000 milliards de dollars d'actifs, sont devenus plus constructifs à l'égard de la Turquie depuis sa nouvelle orthodoxie économique, y compris les hausses de taux en juin, à la suite de la réélection d'Erdogan.

Pimco et Vanguard n'ont pas précisé le montant de leurs achats, mais leurs investissements sont un signe de confiance après un exode d'étrangers qui a duré des années et qui a laissé la Turquie à l'écart des marchés émergents mondiaux.

"Nous sommes favorables aux actifs turcs, en particulier ceux libellés en monnaie locale, en raison du resserrement des conditions financières visant à limiter les dépenses et à contrôler l'inflation, ainsi que de l'assouplissement progressif des réglementations qui faussent le prix des actifs", a déclaré Pramol Dhawan, directeur général et responsable des marchés émergents chez Pimco, qui gère près de 2 000 milliards de dollars d'actifs.

Vanguard, deuxième gestionnaire de fonds au monde avec près de 7 500 milliards de dollars, a acheté des obligations locales turques sans couverture à la fin de l'année dernière, après que Nick Eisinger, co-responsable de la gestion active des marchés émergents à revenu fixe, et quelques autres investisseurs se sont rendus dans le pays pour des réunions.

"C'était un peu un moment décisif", a déclaré M. Eisinger dans une interview séparée, notant que les rendements de référence ont ensuite chuté de 500 à 600 points de base de novembre à la mi-décembre, avant de se redresser partiellement.

L'intérêt de l'étranger a atteint son plus haut niveau depuis six ans le mois dernier, tandis que les swaps de défaut de crédit (CDS), une mesure clé du risque, ont chuté à moins de la moitié des niveaux de mai, lorsque les Turcs ont réélu M. Erdogan.

Les investisseurs étrangers ont alors largement délaissé la Turquie, alors qu'Erdogan menait une politique de baisse des taux d'intérêt face à une inflation galopante, et que les autorités resserraient leur emprise sur les marchés des changes, de la dette et du crédit, les laissant en grande partie gérés par l'État.

Pourtant, en juin, le président a nommé un nouveau cabinet et un nouveau directeur de la banque centrale, Hafize Gaye Erkan, qui a depuis relevé les taux de 3 400 points de base à 42,5 % afin de maîtriser l'inflation qui a frôlé les 65 % le mois dernier.

La banque a déclaré qu'elle arrêterait les hausses de taux dès que possible, mais qu'elle maintiendrait une politique monétaire stricte aussi longtemps que nécessaire. Les autorités ont également commencé à démêler des dizaines de réglementations afin de libérer les banques et les marchés financiers. (Reportage de Jonathan Spicer et Marc Jones ; Rédaction d'Emelia Sithole-Matarise)