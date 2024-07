Certains des plus grands fabricants mondiaux de médicaments, non découragés par les tensions croissantes entre la Chine et les États-Unis, sont à la recherche d'accords en Chine pour reconstituer leurs stocks de médicaments et renforcer leur présence sur le deuxième plus grand marché pharmaceutique du monde, ont déclaré des cadres de l'industrie et des banquiers d'investissement.

Plusieurs transactions importantes ont déjà été conclues cette année, notamment l'achat par AstraZeneca, pour 1,2 milliard de dollars, du développeur de thérapies cellulaires Gracell Biotechnologies, basé en Chine, et l'acquisition par Novartis des actions restantes du développeur de thérapies pour les maladies rénales SanReno Therapeutics, pour un montant non divulgué.

Bristol Myers Squibb et Sanofi sont également à la recherche d'accords, selon des employés de l'entreprise, même si certains rivaux ont cherché à quitter la Chine à la suite des perturbations de la chaîne d'approvisionnement liées au COVID, d'un ralentissement économique local et de réductions de prix pour obtenir l'inscription sur les listes d'assurance de l'État.

L'intérêt des étrangers pour les fabricants de médicaments chinois est une bénédiction pour les entreprises locales en difficulté et les investisseurs fatigués, désireux de rentabiliser leurs investissements, alors que les régulateurs renforcent les règles d'introduction en bourse, ce qui met la pression sur les entreprises qui ont eu du mal à trouver des fonds pour financer leurs travaux de recherche.

Manas Chawla, directeur général du cabinet de conseil en risques politiques London Politica, qui a travaillé avec des multinationales pharmaceutiques, a déclaré que les acquisitions les aideraient à réduire leurs coûts, à se tourner vers des entreprises innovantes et à s'implanter sur le vaste marché de consommation chinois.

Mais cela n'est pas sans risque, a-t-il ajouté. "L'optimisme à l'égard de la Chine est une forme de consensus bipartisan rare (aux États-Unis).

Les données du LSEG montrent que la majorité des acheteurs d'entreprises chinoises du secteur de la santé ont été des entreprises nationales au cours des deux dernières décennies.

Les acquisitions annoncées d'entreprises chinoises du secteur de la santé s'élevaient à 6,8 milliards de dollars au 16 juillet de cette année, soit le montant le plus bas de la décennie pour la même période, selon les données.

Parmi elles, les acquisitions étrangères ont représenté 720 millions de dollars en valeur, soit une baisse de 52 % en glissement annuel.

MODE D'ACQUISITION

Bristol Myers Squibb, qui doit faire face à des défis liés à l'expiration de brevets, est à la recherche d'"opportunités d'acquisition", a déclaré Liang Wu, responsable du développement commercial chez le fabricant américain de médicaments, lors d'une réunion de l'Association biopharmaceutique chinoise - États-Unis à Suzhou à la fin du mois de juin.

Elle a précisé que l'un des intérêts de l'entreprise en Chine était le conjugué anticorps-médicament, un médicament anticancéreux combinant une thérapie ciblée et une chimiothérapie. L'entreprise a conclu un accord pour développer et commercialiser l'un des conjugués anticorps-médicaments du fabricant chinois Sichuan Biokin Pharmaceutical en dehors du pays.

Wei Wei, responsable de la planification des nouveaux produits chez Sanofi, a déclaré à Reuters que l'achat de sociétés de biotechnologie en Chine était un objectif du fabricant français de médicaments et qu'il en avait été question lors de réunions. Il n'a pas souhaité donner plus de détails.

Un porte-parole de Sanofi a déclaré que l'entreprise était ouverte d'esprit en ce qui concerne les acquisitions et qu'elle pouvait être stratégique ou saisir des opportunités lorsqu'elles se présentaient, quel que soit le pays.

AstraZeneca, Bristol Myers Squibb et Novartis n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

"Les multinationales sont très intéressées par des cibles d'acquisition potentielles dans le domaine de la biotechnologie, des médicaments innovants et des entreprises les mieux classées dans d'autres secteurs", a déclaré Sophia Wu, directrice générale et responsable du secteur de la santé en Chine à la banque d'investissement BDA Partners.

La santé des femmes, l'esthétique, la neurologie et l'auto-immunité sont également des domaines de croissance prometteurs qui pourraient susciter l'intérêt des investisseurs, a-t-elle ajouté.

RISQUES POUR LA CHINE

La société sud-africaine Aspen Pharmacare, qui a annoncé en décembre qu'elle avait accepté d'acheter l'unité chinoise du groupe suisse Sandoz, se développe sur d'autres marchés pour équilibrer le risque chinois tout en continuant à rechercher des actifs chinois, a déclaré Larry Merizalde, PDG de la société pour la Chine.

La Chine représente environ 10 % du chiffre d'affaires global d'Aspen, a déclaré M. Merizalde avant l'annonce de l'accord avec Sandoz, mais ce n'est qu'un des dizaines de pays où opère la plus grande entreprise pharmaceutique d'Afrique.

"Je pense qu'il y a des risques en Chine, a déclaré M. Merizalde. "Je pense que s'il y a un conflit majeur ou une récession économique majeure, nous serons touchés, car tous ces problèmes auront un impact sur l'ensemble du marché pharmaceutique, et nous gérons donc ces risques en tant qu'entreprise.

Une entreprise de soins de santé a demandé au cabinet de conseil en risques politiques Eurasia Group d'évaluer l'effet de la poursuite de la production à Pékin en tant qu'entreprise américaine par rapport à la création d'une coentreprise ou à l'acquisition d'entreprises locales pour "naviguer dans les problèmes d'accès au marché", a déclaré Jasmine Choi, analyste des soins de santé et des dispositifs médicaux chez Eurasia. Elle n'a pas cité le nom de l'entreprise lorsqu'on lui a posé la question.

Pour mener à bien une acquisition en Chine, les multinationales doivent passer par un processus réglementaire parfois long, impliquant des mesures antitrust et un examen minutieux des capitaux propres et du transfert de la propriété intellectuelle, ont déclaré des avocats et des analystes.

Plus récemment, les entreprises pharmaceutiques et les investisseurs se sont interrogés sur l'extension potentielle des restrictions chinoises en matière de transfert de données aux investissements, compte tenu de la volonté plus générale des États-Unis de réduire la dépendance de la chaîne d'approvisionnement vis-à-vis de la Chine pour des raisons de concurrence économique et de sécurité, a déclaré Mme Choi.

L'incertitude et le risque perçu concernant le renforcement de la réglementation sur la collecte et le stockage des données génétiques et sanitaires en Chine et aux États-Unis ont augmenté de manière significative au cours de l'année écoulée, en particulier au cours des deux derniers mois, a-t-elle ajouté. (Reportage d'Andrew Silver à Shanghai et de Kane Wu à Hong Kong ; rédaction de Jamie Freed)