Les géants de la bourse succombent tous à la blockchain

Technologie, télécommunication, agroalimentaire, services financiers…Un grand nombre de secteurs sont représentés. Vous devez sûrement vous poser la question suivante : “Mais quel type de blockchain utilisent-elles?”. Oui car il n’existe pas une blockchain unique que tout le monde utilise. Grâce à la magie de la programmation, différentes blockchains possédant des caractéristiques bien distinctes peuvent être créées. Regardons de plus près ces types de blockchains. Nous allons ici nous cantonner aux trois solutions qui sont les plus utilisées.

Hyperledger Fabric

Fabric, une solution open source de la Linux Foundation, propose une plateforme évolutive et sécurisée qui prend en charge les transactions privées et les contrats confidentiels. Pour faire simple, il s’agit d’une blockchain modulaire qui permet d'adapter les solutions développées par Fabric à n’importe quelle industrie. Une solution pro-entreprise qui utilise des composants plug-and-play pour répondre à un large éventail de cas d’utilisation.

Contrairement à la blockchain Bitcoin qui est par nature ouverte à tout utilisateur et sans condition, la solution de Fabric dispose de contrôles de confidentialité évolués de sorte que uniquement les données que les entreprises souhaitent divulguer soient partagées entre les participants (autorisés) au réseau. Une solution bien plus maniable et confidentielle que Bitcoin qui a permis de conquérir le cœur d'un grand nombre de sociétés : Microsoft, Alphabet, Oracle, Walmart, Samsung, Coca Cola….

Processus des transactions avec Fabric

Ethereum

La deuxième blockchain en termes de capitalisation boursière derrière Bitcoin se retrouve également comme étant la deuxième solution la plus utilisée par les sociétés. Ethereum est une plateforme décentralisée et open source qui permet de créer et exécuter des contrats intelligents (pour un peu mieux comprendre ces “smart contracts”, j’ai rédigé un article qui zoom sur cette technologie : Episode 7 : Le Web 3.0, le contrat intelligent est-il une réalité ou une utopie numérique ?)

L'infrastructure d'Ethereum permet à quiconque et sans condition, si ce n’est une connexion internet, de créer des applications décentralisées (Dapps). En raison du réseau décentralisé mondial d’Ethereum qui contribue au développement et à l'exécutions des transactions sur la blockchain, les Dapps peuvent fonctionner en continue sans possibilité de censure, de fraude ou d’interventions de tiers dans les transactions. Ethereum a su séduire elle aussi de grandes sociétés : PayPal, Nvidia, Bank of America, Amazon…

Quorum

Quorum est une blockchain privée créée à partir d’Ethereum. De fait, elle conserve une grande partie de ses fonctionnalités, notamment son aspect open source qui permet à n’importe quel développeur de contribuer au développement de la blockchain ou encore d’avoir accès aux fameux smart contracts. En revanche avec Quorum, des fonctionnalités ont été ajoutées comme par exemple la possibilité de créer des réseaux privés et sécurisés permettant ainsi une plus grande confidentialité des données (contrairement à Ethereum où tout est visible) et l’accès “contrôlé” des participants au réseau. Des fonctionnalités “de contrôle” essentielles pour la plupart des entreprises. Quorum a été adoptée par LVMH, SAP, Accenture ou encore J.P. Morgan.

En somme, nous comprenons que de nombreux géants du business de ce monde explorent la technologie de la blockchain. Celle-ci permet notamment de stocker, horodater, enregistrer et automatiser des transactions, le tout de manière sécurisée (par le réseau) permettant ainsi de se passer, dans une certaine mesure, de la manipulation humaine (tiers de confiance).

Nous imaginons facilement que les sociétés ont tendance à se tourner vers des solutions de blockchains privées car elles sont plus facilement contrôlables. Si nous nous mettons à leur place, nous comprenons qu’avoir la possibilité de contrôler les nouveaux entrants sur le réseau mais aussi de pouvoir gérer les frais appliqués, d’autoriser certaines fonctionnalités à des personnes identifiées, de geler ou forcer des transactions entre autres, est beaucoup plus confortable pour une société, contrairement au réseau Bitcoin qui ne peut pas être contrôlé par une seule entité… Rien n'empêche cependant une société d’utiliser différentes blockchains en fonction de leurs besoins. C’est d’ailleurs le cas pour un bon nombre d’entre elles. Si nous reprenons le graphique suivant :