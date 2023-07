Les actions de la Chine et de Hong Kong ont progressé jeudi, sous l'impulsion des géants de la technologie, après que les autorités ont envoyé un nouveau signal fort indiquant que les mesures de répression prises depuis des années à l'encontre de l'industrie technologique étaient terminées.

** L'indice CSI 300 a augmenté de 1,1 %, tandis que l'indice composite de Shanghai a progressé de 0,9 % à la mi-journée.

** L'indice Hang Seng de Hong Kong et l'indice Hang Seng China Enterprises ont tous deux augmenté de 2,5 %.

** D'autres actions et obligations asiatiques ont également progressé, tandis que le dollar a subi de lourdes pertes suite à une lecture étonnamment basse de l'inflation américaine qui a alimenté les spéculations sur la fin du cycle de resserrement post-pandémique.

** Les géants chinois de la technologie cotés à Hong Kong ont progressé de 3,4 % après que le premier ministre Li Qiang a exhorté les entreprises à soutenir une économie en ralentissement, ajoutant aux signes que les mesures de répression prises depuis des années à l'encontre du secteur sont terminées.

** Tai Hui, stratège en chef du marché APAC, J.P. Morgan Asset Management, est positif sur les actions Internet chinoises pour le second semestre et pense que ces entreprises produiront des résultats décents car elles ont ajusté leurs modèles d'entreprise.

** Elizabeth Kwik, directrice des investissements pour les actions asiatiques chez abrdn, a déclaré que des préoccupations plus larges influencent le marché boursier chinois, "telles que la faible reprise de la consommation sur le continent, ainsi que les préoccupations concernant la dynamique géopolitique entre les États-Unis et la Chine".

** Les exportations de la Chine ont chuté de 12,4 % en juin en glissement annuel, selon les données douanières de jeudi, ce qui est pire que la prévision des économistes d'une contraction de 9,5 % dans un sondage Reuters, suggérant que l'élan de la reprise post-pandémique du pays est en train de ralentir.

** La croissance des exportations a encore chuté alors que la demande extérieure s'est affaiblie", a déclaré Zhiwei Zhang, économiste en chef chez Pinpoint Asset Management. "La grande question des prochains mois est de savoir si la demande intérieure peut rebondir sans que le gouvernement ne prenne de mesures de relance.

** Sur les marchés terrestres, les actions des biens de consommation de base, des semi-conducteurs et des métaux non ferreux ont augmenté de plus de 2 % chacune. (Rapporté par Shanghai Newsroom ; édité par Sohini Goswami)