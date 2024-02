Deux des plus grandes sociétés immobilières suédoises ont annoncé mardi des dépréciations de plusieurs milliards de couronnes dans leurs résultats pour 2023, ce qui a porté un nouveau coup à leurs actions en chute libre, même si elles ont toutes deux exprimé l'espoir que le pire était passé pour la déroute de l'immobilier en Europe.

Les actions de Heimstaden ont chuté de plus de 30 % après que l'agence de notation Fitch a abaissé sa cote de crédit à un niveau encore plus bas que celui de "junk" et que la société a déclaré qu'elle reporterait les paiements d'intérêts sur les obligations hybrides. Les actions des CFF ont chuté de plus de 4 %.

Les fortes hausses des taux d'intérêt et l'augmentation des coûts ont durement touché le marché européen de l'immobilier après des années de prospérité au cours desquelles de nombreuses sociétés immobilières se sont endettées.

SBB, le plus grand propriétaire commercial de Suède, a réduit la valeur de ses biens de plus de 13 milliards de couronnes suédoises (1,3 milliard de dollars), réduisant son portefeuille - y compris par des ventes - de 135 milliards de couronnes à 73 milliards de couronnes.

L'entreprise prévoit une perte de plus de 22 milliards de couronnes en 2023.

Heimstaden, un investisseur immobilier qui possède de nombreux logements de Stockholm à Berlin, a réduit la valeur de ses biens d'investissement de 31 milliards de couronnes, ce qui lui a valu une perte avant impôts de 29 milliards de couronnes.

Les deux entreprises ont toutefois fait preuve d'un optimisme prudent, estimant que le marché ne devrait pas chuter davantage.

"Nous sommes au début d'une période où les conditions des marchés financiers s'améliorent et où davantage de transactions immobilières ont lieu à des niveaux raisonnables à long terme", a déclaré Leiv Synnes, PDG de la SBB.

"L'entreprise a derrière elle la plus grande évolution négative de la valeur de ses actifs.

Christian Fladeland, directeur général adjoint de Heimstaden, s'est fait l'écho de ce sentiment. "Je suis modérément optimiste pour 2024", a-t-il déclaré à Reuters.

"Nous avons baissé de 15 à 20 % par rapport au pic en Allemagne et en Suède. Je trouve qu'il est très difficile de voir un potentiel significatif de baisse supplémentaire", a-t-il déclaré, ajoutant toutefois : "La Suède risque davantage de chuter un peu plus."

Alors que la SBB loue ses biens aux municipalités et aux particuliers dans des immeubles à loyer contrôlé, principalement en Suède, Heimstaden Bostad possède des biens immobiliers dans toute l'Europe et est l'un des plus grands propriétaires du continent pour les particuliers.

L'année dernière, les deux groupes sont devenus les symboles des problèmes immobiliers en Suède et au-delà, en raison de leurs dettes considérables et de leurs structures d'entreprise complexes.

Mardi, Fitch a abaissé la note de crédit de Heimstaden AB de "BB" à "B", déclarant que la proposition de la filiale principale Heimstaden Bostad de ne pas payer de dividende pour 2023 perturberait les flux de trésorerie de la société mère.

Heimstaden a également déclaré qu'elle n'avait pas l'intention de payer un dividende et qu'elle reporterait les paiements d'intérêts sur les obligations hybrides.

Le groupe Heimstaden est l'une des nombreuses sociétés immobilières suédoises très endettées qui doivent faire face à la montée en flèche des coûts d'emprunt. L'un de ses principaux propriétaires, le fonds de pension Alecta, a déclaré en septembre que le propriétaire avait besoin de plus de liquidités.

(1 $ = 10,2792 couronnes suédoises)