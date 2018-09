Les gérants indépendants romands invités à retourner aux études

Genève (awp) - L'entrée en vigueur prochaine d'une nouvelle législation financière va changer le quotidien des gestionnaires de fortune indépendants. Afin de mettre à jour leurs connaissances, une nouvelle formation leur sera proposée dès 2019. Celle ci n'est pas obligatoire, mais vivement conseillée, a indiqué lundi l'Association romande des intermédiaires financiers (Arif).

L'Arif s'est alliée avec l'Institut supérieur de formation bancaire (ISFB) afin de proposer cette formation aux quelque 3000 gestionnaires de fortune externes de Suisse romande. "Avec le temps, ceux qui ne se forment pas risquent de se retrouver sur le carreau en cas de changement d'emploi", a prévenu Michel Juvet, président de l'ISFB et associé chez Bordier, lors d'une conférence de presse à Genève.

Le secteur devra bientôt composer avec une nouvelle évolution réglementaire. Les lois sur les services et établissements financiers (LSFin et LEFin), inspirées des nouvelles directives européennes MIFid II, doivent entrer en vigueur en 2020.

Cette formation doit permettre aux professionnels de se préparer aux exigences des deux textes susmentionnés. Elle est déjà proposée aux gérants de fortune travaillant dans les banques. Désormais, les tiers-gérants y auront accès. "Cette certification deviendra le standard dans le domaine de la gestion privée", a expliqué Stéphanie Hodara, membre du comité de l'Arif.

L'association fait partie des nombreux organes d'autorégulation (OAR) pour les gérants indépendants.

Pas une norme imposée

La certification CWMA (certified wealth management advisor) pour conseillers en gestion de fortune, répondant à une norme ISO et reconnue internationalement, s'articulera autour de deux axes. Le premier volet sera consacré à la réglementation et l'autre aux différents aspects du métier. Elle comporte des examens écrits et un oral.

"Nous sommes convaincus que les gérants devront obtenir cette certification à l'avenir parce que les établissements bancaires exigent déjà de leur propre gérant d'obtenir cette certification. Pour mitiger leurs risques, ils vont devoir certainement l'exiger des gérants externes", selon Mme Hodara.

Pour Michel Juvet, cette initiative ne vise pas à imposer une norme aux gérants indépendants. "Il ne s'agit pas de (...) forcer les autres à entrer dans un moule. Il s'agit d'améliorer le fonctionnement et d'être responsable ensemble de la relation avec le client", a-t-il assuré.

Directeur de l'ISFB, Frédéric Kohler a souligné que les lacunes ne sont pas trop importantes dans la profession. Les tests "de positionnement" conduits auprès des gérants travaillant dans les banques ont démontré que 60% nécessitaient une remise à niveau modeste. Le taux d'échec aux examens après le troisième et dernier essai est très faible, de 5%.

Le processus de certification peut durer entre 12 et 18 mois. Le prix de la formation peut varier entre 1600 et 6000 francs suisses.

fr/op