Les gérants indépendants tiennent leurs premiers organismes de surveillance

Genève (awp) - Le gendarme financier Finma a octroyé les premiers agréments d'organe de surveillance, donnant son feu vert à deux projets romands. Ces nouvelles entités, dont la création découle de l'entrée en vigueur en 2020 des lois sur les services et établissements financiers (LSFin et LEFin), seront chargés de surveiller les gérants de fortune indépendants et les trustees.

Les deux projets autorisés par la Finma sont l'Organisme de surveillance des instituts financiers (Osif), dont le siège est à Genève, et l'Organisation de surveillance financière (OSFin), basée à Neuchâtel. Ils ont reçu leur agrément lundi.

Les deux organisations ont soumis leur demande en janvier dernier, indique mardi l'autorité fédérale dans un communiqué. L'obtention rapide d'un agrément d'organisme de surveillance (OS) peut représenter un avantage concurrentiel, car les gestionnaires de fortune et les trustees voulant s'affilier à une OS sans attendre pourraient opter pour les projets déjà adoubés par la Finma.

La Finma recense plus de 2200 gestionnaires de fortune et trustees concernés. D'ici 2022, ces prestataires financiers devront demander une autorisation à l'autorité fédérale et prouver qu'ils sont affiliés à un OS, qui sont les successeurs des organismes d'autorégulation (OAR).

L'Osif est porté par l'Association romande des intermédiaires financiers (Arif), tandis qu'OSFin est un partenariat entre l'association d'autorégulation Polyreg et un OAR tessinois.

A fin 2019, quatre projets d'OS étaient en lice, dont l'Osif et l'OSFin. L'Association suisse des gérants de fortune (ASG) s'est alliée avec le Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen (VQF), basé à Zoug. Après avoir envisagé une collaboration, l'OAR-G a monté en solitaire So-Fit.

fr/lk