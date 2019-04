Les gérants toujours vendeurs d'actions européennes, selon BAML

Une guerre commerciale est identifiée comme le principal risque sur les marchés, sur fond de craintes généralisées sur la croissance, montre cette enquête auprès de 187 investisseurs gérant 547 milliards de dollars d'actifs.

Parmi les gérants sondés par BAML, 66% estiment que le contexte actuel fait ressortir une faible croissance et une inflation peu élevée, soit la proportion la plus élevé depuis octobre 2016, mais 70% d'entre eux jugent qu'une récession mondiale n'interviendra pas avant le second semestre 2020.

La volte-face de la Réserve fédérale américaine, qui a interrompu en mars son cycle de relèvement des taux, a soutenu un fort rally boursier depuis le début de l'année.

Selon le dernier sondage de BAML, une petite majorité d'investisseurs estime que la Fed ne relèvera plus ses taux au cours de ce cycle de resserrement monétaire.

L'allocation vers les valeurs bancaires mondiales est tombée à son plus faible niveau depuis 2016, signe des inquiétudes des investisseurs envers un secteur pénalisé par la faiblesse persistante des taux d'intérêt.

(Helen Reid, Blandine Hénault pour le service français, édité par Patrick Vignal)