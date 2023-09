Les gestionnaires d'actifs cherchent de plus en plus à se débarrasser de leurs immeubles commerciaux à Hong Kong, car la hausse des taux d'intérêt pèse sur les paiements hypothécaires qui, pour certains, dépassent désormais les revenus locatifs.

Certains projets de vente interviennent également lorsque les prêts hypothécaires doivent être refinancés, ce qui est d'autant plus difficile que la valeur nette de l'actif diminue, ont indiqué des personnes travaillant sur les marchés du crédit et de l'immobilier.

Alors que Hong Kong a rouvert ses frontières cette année après la pandémie, la reprise des marchés de la vente et de la location de biens immobiliers commerciaux a été plus faible que prévu en raison de la hausse des taux d'intérêt et de l'atonie de l'économie mondiale et de l'économie chinoise.

Les prix des bureaux ont chuté de plus de 30 % depuis le sommet atteint en 2019 à la suite des manifestations antigouvernementales et du COVID-19, de nombreuses entreprises internationales réduisant leurs activités ou quittant le centre financier.

Les loyers moyens ont également chuté de 34 % et les taux d'inoccupation ont augmenté pour atteindre 17,3 % à la fin du mois de juin, selon les données de Cushman & Wakefield.

Selon certaines sources, quelques grands gestionnaires d'actifs, désireux de se débarrasser rapidement de leurs biens, ont commencé à vendre des actifs hongkongais à des prix réduits. KaiLong Group est en train de mettre sur le marché deux de ses immeubles - qui ont tous deux des facilités de crédit arrivant à échéance cette année - avec une date limite pour les offres non contraignantes à la fin de ce mois, ont déclaré deux sources ayant connaissance de l'affaire.

L'un des actifs est une nouvelle tour de 25 étages de catégorie A dans le quartier financier central, tandis que le second est également un immeuble commercial de 25 étages avec 41 places de parking dans le quartier voisin de Wan Chai.

Les personnes ayant connaissance de l'affaire ont déclaré que KaiLong aimerait obtenir au moins 1,5 milliard de HK$ (191,20 millions de dollars) et 1,25 milliard de HK$, respectivement, pour ces ventes. Le prix demandé pour l'actif de Wanchai était inférieur de plus de 20 % au prix du marché, ont-elles ajouté.

Ivan Ho, PDG de KaiLong à Hong Kong, a déclaré à Reuters que la société ne vendait pas en raison d'un "mauvais avenir", mais plutôt dans le cadre d'un "exercice de marketing normal une fois que les actifs sont prêts à être vendus".

Les agents immobiliers ont déclaré que les investisseurs n'étaient guère incités à conserver les immeubles parce que les actifs étaient devenus déficitaires en raison de l'augmentation des coûts d'intérêt.

La politique monétaire de la ville évolue au même rythme que celle des États-Unis, puisque sa monnaie est indexée sur le dollar américain. Les taux interbancaires ont également grimpé en flèche cette année et se situent désormais autour des niveaux de 2009.

La demande d'achat a également diminué, car l'incertitude concernant les taux d'intérêt élevés, le resserrement des conditions de crédit et les besoins élevés de refinancement rendent les investisseurs plus prudents.

La ville a vu les volumes d'investissement dans l'immobilier commercial chuter de 65 % pour atteindre 4,7 milliards de dollars HK au deuxième trimestre, soit le total trimestriel le plus bas en 14 ans, selon la société de conseil immobilier CBRE.

Le total du premier semestre est également le plus bas depuis 2009, selon les données de CBRE.

"Il y a plus d'actifs sur le marché maintenant, mais cela ne signifie pas que les transactions vont augmenter, parce que les attentes entre les acheteurs et les vendeurs se sont éloignées, et il est difficile de financer les propriétés commerciales", a déclaré le directeur exécutif des marchés de capitaux de Cushman & Wakefield Hong Kong, Tom Ko.