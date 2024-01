Face aux pressions intenses exercées par les autorités pour relancer un marché boursier malade, les sociétés chinoises de gestion de fonds lancent de plus en plus souvent des fonds d'actions financés principalement par leurs propres fonds.

L'autorité chinoise de régulation des marchés financiers a incité les gestionnaires de fonds à donner la priorité au lancement de produits en actions, alors que les autorités s'efforcent de relancer un marché boursier qui se trouve à son plus bas niveau depuis cinq ans.

Dans de récentes directives informelles, le régulateur a indiqué à certains gestionnaires de fonds qu'ils devaient lancer au moins quatre fonds d'actions avant d'ouvrir tout nouveau fonds d'obligations, dans l'espoir de soutenir le marché boursier d'une manière qui, selon certains analystes, a peu de chances de réussir.

Tiraillées entre les directives du régulateur et l'apathie des investisseurs à l'égard des actions dans une économie en difficulté, les sociétés de fonds communs de placement créent de plus en plus de "fonds sponsorisés".

Selon la réglementation chinoise, les sociétés de gestion de fonds peuvent lancer des fonds sponsorisés avec seulement 10 millions de yuans (1,39 million de dollars) de capitaux d'amorçage qui doivent rester dans le fonds pendant trois ans.

En comparaison, les nouveaux fonds doivent normalement disposer d'au moins 200 millions de yuans, soit près de 28 millions de dollars, d'actifs et de 200 investisseurs avant leur lancement.

"Les performances des fonds sont médiocres et les clients subissent des pertes, si bien que les gestionnaires de fonds doivent sortir de l'argent de leur poche", a déclaré Zhang Kaihua, gestionnaire de fonds spéculatifs. "Que peuvent-ils faire d'autre ?

Le nombre de fonds d'actions sponsorisés et de fonds équilibrés qui investissent à la fois dans des actions et des obligations a bondi de près de 40 % pour atteindre 122 l'année dernière, selon la société de conseil en fonds Z-Ben Advisors.

Malgré l'explosion de ces fonds, l'indice des valeurs vedettes chinoises a accentué son déclin au cours de la nouvelle année, jetant le doute sur l'efficacité de la série de mesures politiques annoncées par les autorités de régulation depuis le milieu de l'année dernière.

L'impasse dans laquelle se trouvent les marchés a vu les fonds chinois disparaître aussi rapidement qu'ils sont nés. Au total, 148 fonds d'actions et fonds équilibrés ont dû être liquidés l'année dernière parce qu'ils étaient trop petits pour être viables, soit le nombre le plus élevé en cinq ans.

Les gestionnaires de fonds sont pressés de lancer des fonds d'actions, mais "dans un tel environnement, vous pouvez difficilement lever des fonds", a déclaré un gestionnaire de portefeuille basé à Shanghai qui se prépare à lancer un fonds sponsorisé.

"Vous n'avez pas d'autre choix que d'investir d'abord avec votre propre argent", a déclaré le gestionnaire de fonds, qui s'est exprimé sous le couvert de l'anonymat.

L'anémie de la collecte de fonds par les fonds et la chute du marché boursier s'alimentent mutuellement "dans un cercle vicieux qui entame la confiance des investisseurs à long terme", a déclaré Lei Meng, stratège en actions chinoises chez UBS Securities.

SEUIL INFÉRIEUR

Les fonds sponsorisés, qui facturent les frais de gestion habituels, seront liquidés au bout de trois ans s'ils ne disposent pas des 200 millions de yuans d'actifs requis.

Les principaux gestionnaires de fonds sponsorisés sont China Asset Management Co, E Fund Management Co, China Southern Asset Management Co et Fullgoal Fund Management, selon Z-Ben Advisors.

Wanjia Asset Management Co a créé ce mois-ci un fonds de 10 millions de yuans qui investit dans des actions pharmaceutiques, presque entièrement avec son propre argent, comme le montre un dépôt réglementaire.

En décembre, Galaxy Asset Management a créé un nouveau fonds d'actions sur les matériaux après avoir obtenu seulement quatre souscripteurs, selon une déclaration. Galaxy a fini par contribuer à hauteur de 10 millions de yuans, soit 98,9 % des actifs du fonds.

China Southern Asset Management a refusé de commenter. Wanjia, Galaxy et les autres gestionnaires nommés des fonds sponsorisés n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Les fonds obligataires sont plus populaires auprès des investisseurs, mais les régulateurs ont ralenti l'examen des demandes de produits à revenu fixe, accélérant plutôt l'approbation des fonds d'actions.

"Une fois que vous avez obtenu le feu vert pour lancer un fonds d'actions, vous ne voulez pas le gaspiller", a déclaré un autre gestionnaire de fonds qui a également refusé d'être identifié. "C'est aussi une condition pour lancer des fonds obligataires.

L'explosion des fonds sponsorisés s'explique également par le fait que les gestionnaires de fonds espèrent que les investisseurs déçus par les performances des fonds existants se tourneront vers de nouvelles opportunités, ce qui donnera un nouveau souffle à leurs activités.

"Les investisseurs ont perdu de l'argent dans les fonds existants, ce qui a entraîné des rachats massifs et la liquidation des fonds", a déclaré Zhang, gestionnaire de fonds spéculatifs. "Avec de nouveaux fonds, les gestionnaires de portefeuille peuvent repartir sur de nouvelles bases. (1 $ = 7,1961 yuans chinois renminbi)