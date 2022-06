Les gestionnaires de patrimoine asiatiques se méfient des actifs numériques malgré l'explosion de la demande

Les banques mondiales se lancent prudemment dans la crypto depuis plusieurs années, certaines l'intégrant aux opérations existantes et d'autres créant de nouvelles activités.

"Actuellement, 52 % des investisseurs fortunés en Asie détiennent des actifs numériques d'une manière ou d'une autre. Les recherches d'Accenture indiquent que ce chiffre pourrait atteindre 73 % d'ici la fin 2022", a déclaré Accenture lundi.

"Les actifs numériques représentent 7 % des portefeuilles des investisseurs interrogés - ce qui en fait la cinquième plus grande classe d'actifs en Asie - plus que ce qu'ils allouent aux devises, aux matières premières ou aux objets de collection. Pourtant, deux tiers des sociétés de gestion de patrimoine n'ont pas l'intention de proposer des actifs numériques", a déclaré Accenture.

Ces conclusions font partie du rapport d'Accenture sur l'avenir du secteur de la gestion de patrimoine en Asie, basé sur deux enquêtes - l'une menée auprès d'environ 3 200 investisseurs et l'autre auprès de plus de 500 conseillers financiers de sociétés de gestion de patrimoine en Asie. Les enquêtes ont été réalisées en décembre 2021 et janvier 2022.

"Pour les sociétés de gestion de patrimoine, les actifs numériques représentent une opportunité de revenus de 54 milliards de dollars - que la plupart ignorent", a déclaré Accenture.

"Parmi les obstacles à l'action des entreprises, on trouve un manque de croyance (et de compréhension) dans les actifs numériques, un état d'esprit attentiste et - étant donné que le lancement d'une proposition d'actifs numériques est complexe sur le plan opérationnel - le choix de donner la priorité à d'autres initiatives", a-t-il ajouté.

La plus grande banque d'Asie du Sud-Est, DBS Group, a lancé une plateforme autonome de négociation de cryptomonnaies en décembre 2020, proposant aux entreprises et aux investisseurs accrédités des services de négociation de cryptomonnaies pour de nombreux actifs numériques.

Le mois dernier, Nomura Holdings a déclaré qu'elle créerait cette année une société d'actifs numériques permettant aux investisseurs institutionnels de négocier des produits liés aux cryptomonnaies, entre autres.