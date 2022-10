Les gilts britanniques s'envolent suite à l'annonce d'une volte-face de Truss sur le plan fiscal.

Les rendements des gilts datés de plus de deux ans ont baissé de plus de 20 points de base, tombant à leur plus bas niveau depuis plus d'une semaine, les investisseurs considérant les rapports comme positifs pour les actifs britanniques qui ont été touchés par les inquiétudes concernant les plans de Truss pour des réductions d'impôts importantes et non financées.

Elle devait tenir une conférence de presse à 14 heures (1300 GMT).

Le Times a rapporté que Kwarteng sera licencié à son retour d'un voyage à Washington DC.

D'autres médias ont déclaré que Truss autoriserait l'augmentation de l'impôt sur les sociétés en avril, revenant sur la décision de le geler qui faisait partie du "mini-budget" de Kwarteng annoncé le mois dernier.

Les rendements des gilts à deux ans sont brièvement tombés à leur plus bas niveau depuis le mini-budget de Kwarteng du 23 septembre, à 3,547 %, selon les données de Refinitiv, et à 1055 GMT, ils étaient inférieurs de 9 points de base (pb) sur la journée, à 3,711 %.

Les rendements des gilts de référence à 10 ans étaient en baisse de 25 points de base sur la journée à 3,95 % et les rendements à 30 ans - les plus touchés par la vente depuis le "mini-budget" de Kwarteng - étaient en baisse de 28 points de base à 4,26 %, après avoir touché leur plus bas niveau depuis le 6 octobre. Les rendements des gilts indexés ont également fortement baissé.

Les contrats à terme sur les taux d'intérêt prévoient une probabilité d'environ 60 % que la Banque d'Angleterre augmente les taux d'intérêt de 75 points de base pour les porter à 3 % le 3 novembre, alors qu'en début de semaine, ils prévoyaient une augmentation plus importante à 3,25 %. Les paris sur un pic des taux à 5,5 % l'année prochaine n'ont plus été entièrement pris en compte.

Vendredi est le dernier jour prévu pour les achats temporaires d'obligations gouvernementales par la BoE. Ces achats se sont accélérés car les investisseurs ont proposé davantage d'obligations à la banque centrale, le programme approchant de sa fin.

Jeudi, la BoE a acheté pour 4,74 milliards de livres de gilts à long terme et indexés, soit plus d'un quart de ses achats totaux depuis le début du programme, le 28 septembre, afin de mettre un terme à la vente d'actifs par les fonds d'investissement guidés par le passif (LDI), largement utilisés dans le secteur des retraites en Grande-Bretagne.

Les fonds LDI avaient été durement touchés par l'effondrement record des prix des gilts à longue échéance après le mini-budget de Kwarteng.

(1 $ = 0,8883 livre)