Si la Banque d'Angleterre a effectivement fini de relever ses taux, cela mettra fin à deux années difficiles pour les obligations d'État britanniques, même si la banque centrale se débarrasse d'une plus grande partie de son stock de gilts.

Les investisseurs obligataires, meurtris et malmenés, se tournent maintenant vers la Grande-Bretagne dans l'espoir d'une rédemption après une nouvelle année de pertes sur les marchés de la dette souveraine - notamment parce qu'ils absorbent un nouveau coup porté aux bons du Trésor américain après que la Réserve fédérale a signalé cette semaine qu'une nouvelle hausse était prévue et qu'elle a revu à la hausse ses prévisions de croissance.

Mais anticipé par la nouvelle d'une baisse surprise de l'inflation au Royaume-Uni le mois dernier et la probabilité d'une nouvelle désinflation au cours des prochains mois, un conseil de décision de la BoE divisé a arrêté jeudi - au moins temporairement - son implacable resserrement sur deux ans.

Cela a suffi pour que de nombreuses banques déclarent que les taux britanniques les plus élevés sont désormais à 5,25 % après plus de 500 points de base d'augmentation - un cycle qui, selon BlackRock, est trois fois plus important que n'importe quel autre cycle de resserrement depuis que la BoE a pris la responsabilité exclusive de la fixation des taux en 1997.

Certes, la Grande-Bretagne a été jusqu'à présent une exception en matière d'inflation dans la flambée des prix qui a suivi la pandémie. Elle a dû faire face, plus que d'autres, au choc énergétique provoqué par la Russie et la crédibilité des gilts a été gravement entamée lors de l'annonce avortée du budget il y a un an.

Mais comme son économie sous-jacente est plus faible et plus sujette que ses pairs aux réinitialisations imminentes des taux hypothécaires, les obligations britanniques pourraient enfin être mieux évaluées que les autres dettes du G7 pour la route à venir.

"Du point de vue du rendement total des obligations souveraines, les gilts à 10 ans sont probablement le marché obligataire le plus attractif", a déclaré Oliver Eichmann, gestionnaire de portefeuille chez le géant allemand de la gestion d'actifs DWS, même s'il a averti qu'une deuxième vague d'inflation mondiale restait manifestement un risque pour tous les marchés obligataires.

De nombreux fonds ont déjà pris position.

Après avoir culminé à 4,75 % en 15 ans il y a tout juste un mois, les rendements nominaux des obligations d'État à 10 ans ont déjà chuté de près de 50 points de base, tombant en dessous des taux américains et australiens pour la première fois depuis le mois de mars. Les rendements des gilts à deux ans ont chuté de près d'un point de pourcentage depuis juillet et, à 4,85 %, ils sont désormais inférieurs à leurs homologues américains et canadiens.

Pourtant, malgré ce récent rebond, les fonds communs de placement négociés en bourse (FCP) dans les obligations d'État sont encore deux fois moins performants que leurs homologues américains et européens depuis le début de l'année, et les investisseurs continuent de considérer que les obligations britanniques ont de la valeur.

"Les gilts semblent à des niveaux attrayants avec la BoE en attente", a déclaré David Zahn de Franklin Templeton, ajoutant que FT était maintenant positionné "long duration" dans son fonds de gilts et avait ajouté des gilts couverts contre le risque de change à ses comptes européens de titres à revenu fixe.

Le stratège de BlackRock, Vivek Paul, a qualifié les perspectives économiques du Royaume-Uni de "sombres", mais il a ajouté : "La bonne nouvelle, c'est que le prix des actifs britanniques reflète en grande partie cette histoire, ce qui rend les gilts et les actions britanniques attrayants par rapport à leurs homologues américains".

Jamie Niven, gestionnaire de fonds chez Candriam, apprécie également les taux britanniques par rapport aux taux mondiaux, "le marché sous-estimant le niveau actuel de restriction".

NE RIEN FAIRE

Et c'est là que le bât blesse pour de nombreux investisseurs.

Ce que Paul Donovan, économiste chez UBS, appelle la politique de "l'inaction" - autrement connue sous le nom de "plus haut pendant plus longtemps" - augmente automatiquement le coût réel du crédit dans les économies à l'avenir, à mesure que la croissance des revenus se ralentit.

La croissance des salaires au Royaume-Uni reste soutenue, mais la situation est aggravée par le fait que le refinancement sur le marché britannique des prêts hypothécaires à taux fixe, désormais dominant, intervient plus rapidement qu'aux États-Unis ou dans la zone euro, car la plupart des prêts sont encore d'une durée de deux à cinq ans.

"Sans une nouvelle hausse des taux, l'impact des hausses de taux continuera à s'intensifier", a déclaré James Smith d'ING, ajoutant que la durée pendant laquelle les taux restent élevés est beaucoup plus importante que leur niveau à court terme.

M. Smith a souligné que le taux moyen des prêts hypothécaires existants au Royaume-Uni est déjà passé d'environ 2 % à 3 %, mais comme de plus en plus de personnes se refinancent, ce taux devrait atteindre 4 % au printemps prochain et probablement 4,5 % à la fin de l'année prochaine.

"En fin de compte, l'économie britannique ne peut pas supporter indéfiniment des taux supérieurs à 5 % et nous pensons qu'un niveau plus proche de 3 % est plus probable à moyen terme", a-t-il déclaré.

Par conséquent, si le Royaume-Uni n'a pas été la première grande banque centrale à atteindre des taux maximums - la Banque centrale européenne l'a probablement devancée la semaine dernière, même si la Réserve fédérale américaine fait encore miroiter une nouvelle hausse - la BoE pourrait bien être la première à réduire ses taux l'année prochaine, malgré son discours "plus haut pour plus longtemps".

Qu'est-ce qui pourrait bien aller de travers pour les gilts ?

Une deuxième vague d'inflation - inquiétante compte tenu de la récente hausse des prix de l'énergie - constitue clairement un risque pour tous les marchés obligataires et les décideurs politiques. Et un nouveau plongeon de la livre sterling pourrait aggraver cet effet sur les prix de l'énergie et des importations de matières premières libellés en dollars.

Un an après la farce du budget 2022, la politique budgétaire est toujours un sujet de préoccupation. Mais le ministre des finances, Jeremy Hunt, a maintenu mercredi sa position de rigueur budgétaire en insistant sur le fait que des réductions d'impôts cette année étaient "virtuellement impossibles".

La décision de la BoE de réduire son stock d'obligations de 100 milliards de livres (122,91 milliards de dollars) au cours des 12 prochains mois - par le biais de ventes et de l'arrivée à échéance d'obligations - est plus importante que la réduction de 80 milliards de livres réalisée au cours de l'année écoulée et pourrait susciter des réserves.

À l'instar de la Fed et de la BCE, la BoE souhaite que les marchés obligataires ne se relâchent pas prématurément avant que l'inflation ne diminue davantage.

Mais le bilan de jeudi avait été bien signalé par la BoE à l'avance et elle a affirmé cet été que des contacts approfondis avec les marchés suggéraient que le montant supplémentaire pouvait être absorbé sans perturbation.

Pour certains, ce coup de pouce aux liquidités à long terme ne fait que renforcer la possibilité que la BoE en ait fini avec les taux directeurs.

Ainsi, les gilts, longtemps à la traîne, pourraient bien revenir à la mode.

Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters (1 dollar = 0,8136 livre).