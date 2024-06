BRUXELLES (Reuters) - Il est important que les gouvernements de l'Union européenne tiennent leurs engagements, a déclaré jeudi le président de l'Eurogroupe, Paschal Donohoe, alors qu'on lui demandait s'il s'inquiétait de la possibilité de voir la France et l'Italie ne pas maîtriser leurs dépenses.

"Ce qui sera important dans les mois et les années à venir, ce sera de tenir les engagements que nous avons pris les uns envers les autres", a-t-il dit.

"La direction générale des politiques budgétaires nationales et de la zone euro tend à atteindre un niveau d'emprunt et un déficit plus faibles l'an prochain. Ce sont des engagements que les gouvernements, les ministres des Finances, ont pris les uns envers les autres et je suis sûrs qu'ils seront honorés."

La Commission européenne a annoncé mercredi l'ouverture d'une procédure pour déficits publics excessifs contre sept pays, dont la France et l'Italie.

Le Rassemblement national, que les sondages donnent en tête des intentions de vote pour les élections législatives qui se tiendront les 30 juin et 7 juillet en France, a dit vouloir abaisser la TVA sur les énergies et le carburant et abroger la réforme des retraites à l'automne, des propositions susceptibles d'entraîner de nouveaux dérapages budgétaires.

Les marchés surveillent également la situation en Italie, troisième économie du bloc, où la dette atteint environ 138% du produit intérieur brut (PIB) et où la croissance est en-dessous de 1%.

