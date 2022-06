Les gouvernements de la zone euro ne doivent pas s'attendre à un repas gratuit de la part de la BCE, disent les gouverneurs.

La BCE a promis de prendre de nouvelles mesures pour empêcher la "fragmentation" financière entre les pays les plus endettés de la zone euro, comme l'Italie, et l'Allemagne, pays refuge, après un élargissement soudain et brutal des écarts entre les rendements obligataires.

Mais le gouverneur de la banque centrale slovaque Peter Kazimir et son homologue finlandais Olli Rehn ont placé la barre très haut pour toute intervention de la BCE sur le marché obligataire.

M. Kazimir a déclaré qu'il n'appartenait pas uniquement à la BCE de plafonner les écarts, qui sont également causés par la fragilité économique de certains pays et l'architecture incomplète de la zone euro en tant qu'union monétaire sans backstop fiscal.

"Lorsque nous parlons de fragmentation, nous frappons souvent à la mauvaise porte, et la question clé et substantielle est que les économies des pays se modernisent, innovent, soient plus résistantes à ces problèmes", a-t-il déclaré aux journalistes à Bratislava.

M. Rehn a déclaré qu'aucun pays ne sera automatiquement éligible pour bénéficier du prochain outil de la BCE conçu pour limiter l'élargissement des spreads - une référence possible aux conditions liées à tout achat par la BCE de la dette d'un pays.

Des sources ont déclaré à Reuters la semaine dernière que la BCE est susceptible d'attacher quelques ficelles au dispositif, comme le respect des recommandations économiques de la Commission européenne.

"Pour moi, il est très clair qu'il n'y a pas d'automaticité et qu'il n'y a pas de référence unique", a déclaré M. Rehn lors d'une conférence de presse à Helsinki. "Il doit y avoir beaucoup de place pour le jugement ... pratiqué par le conseil des gouverneurs de la BCE."

La BCE a dévoilé des plans pour concevoir ce nouvel outil la semaine dernière, mais elle n'a fourni aucun détail et les commentaires des responsables politiques depuis lors soulignent qu'il n'y a pas encore d'accord sur ce à quoi il devrait ressembler.

Ignazio Visco, de la Banque d'Italie, a déclaré la semaine dernière que la prime payée par l'Italie par rapport à l'Allemagne pour emprunter sur 10 ans était injustement élevée à plus de 200 points de base alors qu'elle devrait être inférieure à 150.

Mais le gouverneur letton Martins Kazaks a ensuite déclaré à Reuters que la BCE ne devrait pas viser des niveaux d'écart spécifiques mais simplement s'assurer que ses taux d'intérêt sont répercutés aux quatre coins de la zone euro.