Les gouvernements doivent prendre des mesures urgentes pour combattre l'inégalité -Oxfam

Le rapport, publié par l'organisation caritative basée à Nairobi alors que les principaux décideurs politiques et chefs d'entreprise arrivent dans la ville suisse de Davos pour la réunion annuelle du Forum économique mondial (WEF), a révélé que le nombre de milliardaires avait augmenté de 573 pour atteindre un peu moins de 2 700 à partir de 2020.

Leur richesse cumulée a augmenté de près de 3 800 milliards de dollars pour atteindre 12 700 milliards de dollars, selon l'organisme de bienfaisance qui a analysé les données de Forbes. Ceux du secteur de l'alimentation et de l'énergie ont bénéficié d'une manne de revenus grâce à la flambée des prix des matières premières.

Pendant ce temps, la combinaison du COVID-19, de l'augmentation des inégalités et de la hausse des prix des denrées alimentaires pourrait faire basculer jusqu'à 263 millions de personnes dans l'extrême pauvreté en 2022, a déclaré Oxfam, ajoutant que cela annulait des décennies de progrès.

"Des millions de personnes dans le monde sont confrontées à une crise du coût de la vie en raison des effets persistants de la pandémie et de l'augmentation rapide des coûts des produits essentiels, notamment la nourriture et l'énergie", ont déclaré les auteurs du rapport.

"L'inégalité, déjà extrême avant COVID-19, a atteint de nouveaux niveaux".

Les prix des denrées alimentaires, qui avaient déjà augmenté pendant la pandémie en raison des perturbations liées au COVID-19 et des problèmes météorologiques, ont fait un nouveau bond en avant lorsque l'invasion de l'Ukraine par la Russie a perturbé l'approvisionnement en céréales et en huiles.

La Banque mondiale définit les personnes extrêmement pauvres comme celles qui vivent avec moins de 1,90 dollar par jour.

"L'action la plus urgente et la plus structurelle que les gouvernements doivent prendre maintenant est de mettre en œuvre des mesures fiscales hautement progressives qui doivent à leur tour être utilisées pour investir dans des mesures puissantes et éprouvées qui réduisent les inégalités, telles que la protection sociale universelle et les soins de santé universels", indique le rapport.

Le WEF, basé à Genève, indique que la réunion, qui a lieu pour la première fois depuis plus de deux ans en raison du COVID-19, rassemblera plus de 2 000 dirigeants et experts du monde entier, soit un peu moins que certaines réunions précédentes.