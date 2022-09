Les gouverneurs de la BCE voient un risque croissant que le taux atteigne 2% pour freiner l'inflation - sources

L'inflation ayant atteint 9,1 % en août et étant considérée comme supérieure à l'objectif de 2 % de la BCE pour les deux années à venir, la banque centrale a relevé ses taux d'intérêt à une vitesse record et a exhorté les gouvernements à aider à réduire les factures d'énergie qui ont explosé depuis que la Russie a envahi l'Ukraine.

La BCE a augmenté son taux de dépôt de zéro à 0,75 % jeudi et la présidente Christine Lagarde a laissé entrevoir deux ou trois autres hausses, affirmant que les taux étaient encore loin d'un niveau permettant de ramener l'inflation à 2 %.

Cinq sources proches du dossier ont déclaré que de nombreux responsables politiques voyaient une probabilité croissante de devoir porter le taux en "territoire restrictif", jargon désignant un niveau de taux qui provoque un ralentissement de l'économie, à 2% ou plus.

Les sources, qui se sont exprimées sous couvert d'anonymat car les délibérations politiques sont privées, ont déclaré que cela se produirait très probablement si la première projection d'inflation de la BCE pour 2025, qui doit être publiée en décembre, est toujours supérieure à 2 %.

Un porte-parole de la BCE a refusé de commenter.

La BCE voit actuellement l'inflation à 2,3 % en 2024, bien qu'une source ait déclaré qu'une prévision interne présentée lors de la réunion de jeudi la situait plus près de 2 % après avoir pris en compte les derniers prix du gaz.

Le gouverneur de la banque centrale néerlandaise, Klaas Knot, et le gouverneur belge, Pierre Wunsch, ont été les premiers à parler ouvertement d'entrer en territoire restrictif à la fin du mois dernier, à un moment où la plupart de leurs collègues estimaient que les taux d'intérêt avaient juste besoin de revenir entre 1 % et 2 %.

Les sources ont déclaré que les décideurs politiques se préparaient à une récession cet hiver et à une croissance économique plus faible l'année prochaine que la projection officielle de la BCE de 0,9 %. Mais certains ont trouvé un réconfort dans la vigueur du marché du travail, qui devrait amortir l'impact des taux plus élevés, ont-elles ajouté.

Lors de la réunion de jeudi, les décideurs ont également entamé une discussion sur les dizaines de milliards d'euros que la BCE est susceptible de verser aux banques sur leurs réserves excédentaires maintenant que le taux de dépôt est à nouveau positif, ont indiqué les sources.

Les décideurs politiques ont jugé que les propositions actuelles, y compris celle d'un "système d'étagement inversé" qui plafonne la rémunération sur certaines réserves, nécessitaient davantage de travail, ont indiqué les sources. L'une d'elles a ajouté qu'une décision pourrait encore être prise avant la prochaine réunion de politique générale de la BCE le 27 octobre.