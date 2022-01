Les grandes banques américaines devraient afficher une hausse de leurs revenus de base au quatrième trimestre grâce à la reprise économique.

Les analystes s'attendent à ce que les grandes banques américaines affichent une hausse de leurs revenus de base au quatrième trimestre grâce à de nouveaux prêts et au raffermissement des rendements du Trésor https://www.reuters.com/markets/us/surging-benchmark-treasury-yields-reach-2-hawkish-fed-inflation-fears-2022-01-07/#:~:text=Benchmark%2010-year%20yields%20on,area%20is%20likely%20up%20next, même si les bénéfices globaux seront mitigés en raison des différences dans la manière dont chaque institution a comptabilisé les pertes sur prêts liées à la pandémie.

Vendredi, JPMorgan Chase & Co et Citigroup Inc devraient afficher des baisses respectives d'environ 20 % et 30 % de leurs bénéfices par rapport au trimestre précédent, tandis que les bénéfices de Bank of America Corp seront en hausse de 20 % lors de sa publication le 19 janvier, selon les estimations des analystes compilées par Refinitiv vendredi.

Wells Fargo & Co, qui publie également ses résultats vendredi, devrait afficher un bond de 67 % de ses bénéfices.

Ce panorama mitigé s'explique en grande partie par le rythme différent auquel les banques ont commencé à annuler les charges comptables pour les pertes sur prêts liées à la pandémie https://www.reuters.com/business/finance/us-bank-profits-dip-slightly-banks-slow-shrinking-credit-loss-provisions-2021-11-30 qui ne se sont pas matérialisées. D'autres facteurs de complication sont les coûts de restructuration et les ventes d'actifs chez Citigroup et Wells Fargo.

Goldman Sachs Group Inc et Morgan Stanley, quant à eux, devraient annoncer une baisse de leurs bénéfices au quatrième trimestre d'environ 7 % et 2 %, respectivement, les revenus tirés des opérations à revenu fixe ayant chuté par rapport à des niveaux exceptionnels.

Toutefois, dans l'ensemble, le tableau devrait être positif et les analystes prévoient que les dirigeants des banques émettront une note optimiste sur les perspectives de bénéfices de base.

Les bénéfices d'exploitation devraient augmenter car la poursuite de la reprise économique a stimulé la croissance des prêts et les rendements des titres du Trésor des banques ont légèrement augmenté, ou du moins sont restés stables, au cours du trimestre.

"Si les investisseurs regardent sous le capot, il y a beaucoup de bonnes choses à voir", a écrit Dick Bove, analyste d'Odeon Capital Group, dans une obligation jeudi.

Dans l'ensemble, les bénéfices de base des grandes banques seront en hausse d'environ 6 % en moyenne, après déduction des provisions pour pertes sur prêts, des impôts et des éléments inhabituels, a estimé Richard Ramsden, analyste chez Goldman Sachs.

Selon les analystes, davantage de consommateurs et d'entreprises se sont tournés vers leurs banques pour obtenir des crédits au cours du quatrième trimestre, après avoir été soutenus l'année dernière par les programmes de relance gouvernementaux.

Les soldes des prêts bancaires ont augmenté d'environ 4 % au quatrième trimestre, soit la croissance la plus rapide depuis près de deux ans, selon les estimations de Matt O'Connor, analyste de la Deutsche Bank, basées sur les données de la Fed jusqu'au 22 décembre. Cette force provient à la fois des cartes de crédit à la consommation et des prêts aux entreprises, a-t-il écrit dans une obligation.

Le trimestre a également proposé un avant-goût de l'augmentation des revenus nets d'intérêts qui pourrait résulter de la hausse des rendements du Trésor en 2022, selon Gerard Cassidy de RBC Capital Markets.

La différence entre les rendements quotidiens moyens des titres d'État à court et à long terme, connue sous le nom de courbe de rendement, a légèrement augmenté au cours du trimestre.

Pariant sur ces tendances positives, les investisseurs ont fait grimper l'indice KBW Bank de 35 % en 2021, battant facilement le gain de 27 % du S&P 500. "Une reprise tardive de la croissance des prêts au 4T, associée à une récente hausse des taux d'intérêt, est de bon augure pour les (prévisions) des banques concernant les revenus nets d'intérêts au 1T22 et pour l'ensemble de l'année", écrit O'Connor.

Toutefois, les perspectives économiques étant incertaines en raison de l'inflation et de la variante Omicron COVID-19, certains investisseurs hésitent à acheter davantage d'actions bancaires.

Les doutes s'accroissent quant à la capacité de la Fed à maintenir la reprise économique sur laquelle repose la croissance des prêts, après que la banque centrale a publié la semaine dernière le compte-rendu de sa dernière réunion de politique générale qui a montré que les responsables pourraient relever les taux d'intérêt plus tôt que prévu pour ralentir l'inflation.

Jason Ware, directeur des investissements d'Albion Financial Group, a déclaré qu'il évaluait l'opportunité d'acheter davantage d'actions bancaires, mais qu'il hésitait, notamment parce qu'il se demande si les rendements élevés sont durables.

Il est également conscient, a-t-il ajouté, de l'histoire qui suggère que "les actions bancaires se portent mieux avant les hausses de taux que pendant les hausses de taux". (Reportage de David Henry à New York ; reportage supplémentaire de Megan Davies ; montage de Nick Zieminski)